Maria Grapini, implicată într-un accident rutier. „Îngerul meu a fost la post”

Europarlamentara Maria Grapini a fost implicată, luni, într-un accident rutier în Capitală. Se afla într-un taxi când autoturismul a fost lovit de o altă mașină.

Grapini a relatat întregul eveniment pe pagina sa de Facebook, conform News.ro.

„Am stat mult să mă gândesc dacă să împărtăşesc sau nu ceea ce mi s-a întâmplat! Ca să mă liniştesc, o fac! Azi când mergeam spre televiziune pentru emisiunea de la ora 17 la Antena 3, am avut parte de un accident! Eram în taxi şi brusc, o maşină a vrut să întoarcă pe loc nepermis şi ne-a lovit în plin! Taxiul a fost făcut zob! Nu ştiu cum am scăpat doar cu lovituri mici la genunchi şi la cap! Am plecat la emisiune cu maşina unui domn care era în trafic, nu ştiu dacă s-a văzut la emisiune spaima prin care am trecut dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a salvat! Cred că îngerul meu a fost la post!”, a scris Maria Grapini.

În urma postării, europarlamentarul a primit o mulţime de mesaje de susţinere.

