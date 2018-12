Maraton de cumpărături, în Capitală. Cât au cheltuit părinții pentru cadourile de Moș Nicolae

Pro TV

A fost maraton de cumpărături până târziu în Capitală. Ca să bifeze chiar şi cea mai inedită cerere de pe lista Moşului, ajutoarele sale au pornit într-o cursă contracronometru prin marile magazine. Pe care au încheiat-o abia la miezul nopţii.

Alexandru a avut o singură misiune: să cumpere 20 de cadouri pentru tot atâţia colegi. Totul în doar 30 de minute.

Cumpărător: "Facem ture de noapte şi am zis să le fac o surpriză pentru mâine dimineaţă să-şi găsească ghetuţele pline cu ceva."

Reporter: "E aproape miezul nopţii. Ce aveţi timp să cumpăraţi într-o jumătate de oră?"

Cumpărător: "Nu ştiu ce o să găsesc, dar sper să-l găsesc pe Moş Nicolae."

"Bătălia" finală s-a dat în faţa casei de marcat.

Cumpărător: "Mai aveam un sfert de oră. Timp berechet!"

La fel au procedat şi alţi clienţi.

Reporter: "De ce aşa târziu?"

Bărbat: "Întrebaţi şefii, care ne ţin în birou în general."

Femeie: "Am fost la muncă şi a trebuit a vin acum, asta a fost singura mea şansă."

Iar cum timpul e scurt şi cererea mare, cursă a fost una contra cronometru.

Am reuşit să fac rost de lista moşului şi aşa am aflat ce îşi doresc pustii să găsească în ghetuţe. De exemplu, dacă vorbim de o familie cu doi copii, atunci moşul ar trebui să pună în coş în primul rând o păpuşă şi o maşinuţă. Nu vor lipsi, evident, nici jucăriile de plus, nişte dulciuri sau poate un puzzle.

Mămică: "Au o listă, dar este foarte lungă şi nu cred că moşul are nici timp să le strângă pe toate şi bani să le achiziţioneze. Au fost cuminţi? Nu, n-au fost cuminit deloc şi nici nu o să fie, dar..."

Tătic: "Deocamdată am găsit un set cu chestioare: tigai, crătiţi şi aşa mai departe, iar aici un coş cu diferite legume."

În total, Moşul a cheltuit în jur de 200 de lei pentru fiecare copil cuminte şi deşi întârziat, a reuşit să achite toate jucăriile până că magazinul să-şi închidă porţile.

Anunţ hipermarket: "Dragi clienţi, magazinul s-a închis. Vă mulţumim pentru vizită şi vă invităm către zona caselor de marcat."

