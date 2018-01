Manifestaţii de amploare în ţară: 10.000 de persoane la Cluj Napoca, 5.000 la Timişoara şi 4.000 la Sibiu

Nemulţumirile oamenilor au răsunat sâmbătă seară pe străzile din mai toată ţara. Proteste la care au luat parte mii de persoane au fost organizate în mai multe oraşe, printre care Braşov, Timişoara, Sibiu şi Constanţa.

Peste cinci mii de oameni din Cluj-Napoca au ieşit aseară din case. "PSD ciuma roşie! PSD ciuma roşie!" - s-a scandat.

Cu pancarte în mâini, au pornit în marş prin oraş şi au strigat lozinci preț de aproape patru ore.

Mesaje la fel de dure au transmis şi cei peste trei mii de manifestanţi adunaţi în Piaţa Operei din Timişoara.

Piaţa Unirii din Iaşi a fost sâmbătă seară loc de întâlnire pentru protestatarii hotărâţi să apere legile justiţiei.

Nemulţumirile au fost strigăte în stradă şi la Braşov.

Vocile a peste patru mii de oameni au răsunat şi pe marile bulevarde din Sibiu.

Scene asemănătoare s-au derulat şi la Constanța.

Manifestaţii au fost organizate şi în alte oraşe din ţară, printre care Craiova, Arad, Brăila sau Botoşani.

Circa 30.000 oameni au ieşit în stradă sâmbătă seara în mai multe oraşe din ţară, pentru a protesta împotriva modificării legilor justiţiei în Parlament, precum şi împotriva PSD, la Cluj-Napoca numărul manifestanţilor fiind de aproape 10.000, iar la Timişoara, de circa 5.000.

La Sibiu, au ieşit în stradă 4.000 de persoane, la Iaşi, circa 3.000, iar la Braşov, Galaţi şi Baia Mare, câte 1.000.

Manifestaţii de amploare mai mică au avut loc şi în alte oraşe ale ţării: Craiova, Constanţa, Arad, Bistriţa, Târgu Mureş, Reşiţa, Satu Mare, Brăila, Zalău şi Botoşani.

Printre scandările protestarilor s-au numărat "Hoţii", "Jos PSD", "Jos Guvernul", "PSD, ciuma roşie", "Uniţi salvăm toată România", "Vrem Justiţie nu corupţie", "DNA să vină să vă ia". De asemenea, în majoritatea oraşelor, oamenii au plecat în marş pe străzi, fiind blocată sau restricţionată circulaţia pe mai multe artere.

Protestatarii au avut asupra lor pancarte, vuvuzele şi steaguri tricolore.

CLUJ

Aproximativ 10.000 de persoane în momentele de apogeu, potrivit unor estimări ale forţelor de ordine, au protestat, sâmbătă seară, la Cluj-Napoca, împotriva modificărilor la legile justiţie şi împotriva PSD.

Protestatarii s-au adunat lângă Monumentul Memorandiştilor, în zona centrală a oraşului, începând cu ora 18,00, şi au purtat pancarte cu mesaje precum "Suntem cu ochii pe voi", "Uniţi salvăm toată România", "Dragnea, tot nu scapi de puşcărie", "Penalii n-au ce căuta la guvernare".

De asemenea, ei au scandat "Hoţii", "Mincinoşii", "Jos PSD", "Jos Guvernul", "PSD, ciuma roşie", "Uniţi salvăm toată România".

După ora 19,00, protestatarii au pornit din zona centrală într-un marş spre cartierul Mărăşti, blocând în drumul lor circulaţia autovehiculelor. Pe traseu, ei şi-au continuat scandările şi, de asemenea, au cântat Imnul României.

Protestatarii au revenit, în cea mai mare parte, în zona centrală a oraşului, după ora 21,00, iar începând cu ora 21,30, manifestanţii au început să se disperseze.

Protestul s-a derulat fără incidente.

Printre protestatari s-au numărat şi parlamentari ai USR, inclusiv preşedintele formaţiunii, Dan Barna.

TIMIŞ

Protestul de sâmbătă, organizat de Societatea Civică din Timişoara, a adunat în Piaţa Victoriei din oraş peste 5.000 de participanţi, potrivit organizatorilor, care şi-au exprimat nemulţumirile faţă de modificările aduse legilor Justiţiei, Codului fiscal, precum şi faţă de guvernarea PSD+ALDE şi UDMR care "face legi pentru acoperirea penalilor".

Au participat foarte mulţi tineri studenţi sau angajaţi, dar şi părinţi care şi-au însoţit copiii studenţi la marş.

Oameni de cultură ai Cetăţii au citit mesaje transmise de Diaspora română de pe mapamond, care cere alianţei PSD+ALDE respectarea valorilor democraţiei în România şi parcursul european al ţării.

"Societatea Timişoara s-a născut în stradă. Niciodată nu am fost mai uniţi decât acum, în cei 28 de ani de după Revoluţie. În memoria celor care au luptat în Piaţa Operei în 1989, vă spun că nu vom permite să se încalce Justiţia sau să se treacă în derizoriu lupta împotriva corupţiei şi să fie desfiinţat DNA. Mai bine să vină DNA să-i ia pe cei corupţi", a spus preşedintele Societăţii Timişoara, Florian Mihalcea.

Un alt organizator al protestului, Adrian Marcu, le-a cerut celor prezenţi în Piaţa Victoriei să nu mai rateze dreptul la vot în ciclurile electorale şi să rămână vigilenţi la toate derapajele clasei politice.

În jurul orei 19,00, miile de protestatari au pornit în marş pe un traseu central care a trecut prin Piaţa Huniade - Primărie - Catedrală - bulevardul Regele Ferdinand - Piaţa Horaţiu - bulevardul Republicii - Piaţa Victoriei/Operei. Pe parcursul marşului a fost blocată circulaţia pe aceste trasee rutiere, dar şi pe străzile adiacente, fără ca şoferii să fie deranjaţi de timpii de aşteptare în trafic.

"CCR sluga PSD", "Jos Tăriceanu, Dragnea şi Dorneanu", "Tudorel, să te ia statul paralel", "Vrem Justiţie nu corupţie", "DNA să vină să vă ia" au fost câteva dintre lozincile ce s-au putut auzi pe parcursul protestului care s-a încheiat în jurul orei 21,00.

SIBIU

Aproape 4.000 de protestatari au mărşăluit timp de peste două ore, pe principalele bulevarde din Sibiu, într-un protest anti-PSD şi anti-Guvern.

Protestarii au scandat: "Guvern de hoţi şi de mafioţi!", "PSD, ciuma roşie!", "Hoţii!" şi "Bucureşti nu uita, Sibiu-i de partea ta!".

Protestatarii s-au strâns la finalul protestului în faţa sediului Primăriei Sibiu din Piaţa Mare. Nu s-au semnalat incidente.

IAŞI

După un traseu de aproape patru kilometri, mai puţin de 150 dintre cei peste 3.000 de ieşeni care au ieşit la protest şi au mers în marş pe străzile din centru s-au întors în Piaţa Unirii.

Strânşi în jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, manifestanţii au cântat imnul naţional, au fluturat steaguri şi au scandat printre fluierături, huiduieli şi zgomot de vuvuzele, lozinci prin intermediul cărora şi-au manifestat nemulţumirile faţă de reprezentanţii Guvernului şi faţă de modificarea legilor justiţiei. Ultimii protestanţi au plecat spre case în jurul orei 21,30

La Iaşi, numărul persoanelor care au venit sâmbătă seara pentru a protesta în Piaţa Unirii a fost de peste 3.000 de persoane, înainte ca aceştia să plece într-un marş pe străzile din centrul oraşului. Pe traseu au scandat "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", "Veniţi cu noi, vă fură şi pe voi", "PSD, ciuma roşie", "Ieşiţi din casa dacă vă pasă", "ALDE-PSD, aceeaşi mizerie", "ALDE-PSD, trădători de patrie".

În timpul protestului din Piaţa Unirii manifestanţii au mai scandat "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", "Vrem autostradă, nu penali pe stradă", "Justiţie, nu corupţie", "PSD, ciuma roşie", "Parlament penal marş la Tribunal", "Demisia, demisia", "Legi pentru toţi, nu pentru hoţi", "Nu vrem să fim o naţie de hoţi".

BRAŞOV

Circa 1.000 de braşoveni au protestat sâmbătă seara împotriva modificării legilor justiţiei şi împotriva PSD. Oamenii au ieşit în stradă începând cu ora 18,00 şi s-au adunat în faţa Prefecturii. Numărul participanţilor a crescut treptat, de la câteva zeci la 1.000 de persoane, la o oră şi jumătate de la începerea protestului, potrivit forţelor de ordine.

"DNA să vină să vă ia", "Până dimineaţă radem o mustaţă", "Hoţii", "Demisia", "Mincinoşii", "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", "Uniţi, salvăm toată România", "Justiţie, nu corupţie" au scandat manifestanţii printre fluierături, huiduieli şi zgomote din vuvuzele. În jurul orei 19,30 s-au deplasat pe strada Republicii, în Piaţa Sfatului, unde au rămas o jumătate de oră, timp în care au reluat scandările.

După o jumătate de oră protestatarii au început să plece din Piaţa Sfatului, în jur de 200 revenind în faţa Prefecturii, unde au mai rămas câteva zeci de minute, după care protestul s-a încheiat fără incidente.

GALAŢI

Aproximativ 1.000 de persoane au protestat pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi şi au mărşăluit pe principalele artere ale oraşului până la Palatul de Justiţie.

Oamenii au scandat împotriva PSD, dar şi-au arătat nemulţumirea şi faţă de decizia preşedintelui Klaus Iohannis privind desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier.

"Îi apără pe hoţi. Ne-am săturat. Sperăm să ne facem auziţi, dar nu cred că avem vreo şansă. Până şi Iohannis s-a dat cu ei. Eu l-am ales şi am sperat că ne va reprezenta. Vor să facă legi doar pentru ei", a spus un protestatar.

"Am ieşit încă de la început, apoi am făcut o pauză, dar acum am decis să ieşim din nou în stradă pentru că fac doar ce vor ei. Sperăm să se schimbe ceva, dar au ieşit şi peste 600.000 de oameni în stradă şi nu i-a băgat nimeni în seamă", a declarat o femeie.

Protestatarii au scandat "PSD, ciuma roşie", "DNA să vină să va ia", "Hoţii, hoţii".

După ce au protestat timp de o jumătate de oră în faţa Prefecturii Galaţi, oamenii au plecat în marş pe strada Domnească şi pe strada Brăilei. Poliţiştii au fost obligaţi să blocheze circulaţia pe cele două străzi pentru ca protestatarii să se poată deplasa pe carosabil.

Protestatarii au mers în marş până la Palatul de Justiţie, după care au revenit în faţa Prefecturii, de unde au plecat spre case.

Tot sâmbătă, un autocar cu aproximativ 50 de persoane şi o coloană de şase automobile au plecat din Galaţi la Bucureşti pentru a participa la protestul din Piaţa Universităţii.

MARAMUREŞ

Aproape 1.000 de persoane s-au adunat, sâmbătă seara, în Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare, după care au pornit în marş prin oraş.

"Marşul nostru e semn de protest împotriva corupţiei generalizate din ţară, împotriva penalilor care au ajuns să conducă România şi a dorinţei noastre de a repune ţara pe calea democraţiei", a spus Viorel Vişovan, unul dintre participanţii prezenţi la protest.

Traseul protestarilor a trecut prin faţa sediile organizaţiilor judeţene PSD şi PNL.

Protestarii au scandat lozinci anticorupţie şi împotriva PSD pe toată durat manifestaţiei, care a durat peste două ore. Printre lozincile strigate s-au numărat "PSD, ciuma roşie" , " România, trezeşte-te" , "Ieşiţi din casă, dacă vă pasă" şi "DNA să vină să vă ia!".

Protestul a fost susţinut prin fluturarea drapelului tricolor de la balcoanele mai multor locuinţe din zona centrală a municipiului Baia Mare prin dreptul cărora au trecut în marş protestatarii.

Conform jandarmilor, protestul s-a desfăşurat fără incidente.

DOLJ

Circa 700 de persoane au mărşăluit sâmbătă seara pe străzile A.I.Cuza şi Calea Bucureşti din centrul Craiovei, într-un protest împotriva modificării legilor justiţiei.

Traseul protestatarilor a fost Piaţa Mihai Viteazu - Universitate - Judecătoria Craiova - McDonald's - Calea Bucureşti - intersecţia cu str.Unirii - Piaţa Mihai Viteazu.

Oamenii au fluturat steaguri tricolore şi pancarte pe care scria "Justiţie, nu corupţie!", "Parlament fără penali!" şi au scandat "PSD, cium roşie", "DNA să vină să vă ia!".

CONSTANŢA

La Constanţa, peste 400 de activişti civici s-au strâns pe platoul din faţa Prefecturii, în urma unui apel lansat pe pagina "Rezistenţa Constanţa" a unui site de socializare, pentru a protesta faţă de modificările aduse legilor justiţiei, iar la ora 19,00 au pornit într-un marş de solidarizare cu manifestanţii din Bucureşti, până la sediul organizaţiei judeţene PSD Constanţa.

Oamenii au mărşăluit pe principalele bulevarde ale oraşului Constanţa sub sloganul "Revoluţia generaţiei noastre!" afişat pe un banner mare şi au scandat "PSD ciuma roşie" şi "ALDE şi PSD aceeaşi mizerie". Ei şi-au manifestat nemulţumirea faţă de schimbările pe care coaliţia de guvernare intenţionează să le aducă legilor justiţiei. Alte câteva zeci de activişti civici au plecat în cursul zilei către Bucureşti, pentru a transmite mesajul constănţenilor la protestul din capitală.

ARAD

Arădenii s-au alăturat, sâmbătă seară, protestatarilor din întreaga ţară, care au hotărât că trebuie să iasă în stradă în semn de protest faţă de modificarea Legilor Justiţiei.

Protestul a fost intitulat "Toate drumurile duc la Bucureşti. Revoluţia generaţiei noastre", principalii organizatori ai protestului desfăşurat pe platoul din faţa Palatului administrativ al municipiului reşedinţă de judeţ fiind reprezentanţii Asociaţiei "Aradul Civic".

Primii protestatari arădeni au început să se adune în faţa Palatului administrativ din Arad începând cu ora 18,00, după o oră numărul participanţilor la protest ajungând la circa 200.

În prima oră nu s-a scandat nimic, însă majoritatea protestatarilor aveau în mâini drapele tricolore şi pancarte, pe cele mai multe dintre acestea putându-se citi mesajul "Toţi pentru justiţie".

Puţin după ora 19,00, protestatarii au început să scandeze "PSD, ciuma roşie!", în vreme ce unii suflau în vuvuzele.

Numărul participanţilor la protest a continuat să crească, iar în jurul orelor 20,00, potrivit organizatorilor, a ajuns la circa 300.

Protestul s-a încheiat fără incidente.

BISTRIŢA NĂSĂUD

Aproximativ 300 de persoane au protestat, sâmbătă seara, la Bistriţa, împotriva modificărilor legilor justiţiei şi împotriva actualei conduceri guvernamentale, o parte dintre ei fluturând steaguri tricolore şi folosindu-se de portavoci şi vuvuzele pentru a-şi face auzite mesajele.

Protestatarii s-au adunat începând cu ora 18,00 în faţa Palatului Administrativ, de unde au plecat în marş spre centrul oraşului. Prima oprire a fost în faţa sediului PSD, unde oamenii au huiduit şi au strigat "PSD, ciuma roşie", "Hoţii" şi "Dragnea, nu uita, România nu-i a ta".

A urmat apoi o oprire la statuia poetului Andrei Mureşanu din faţa primăriei, unde s-a intonat Imnul României, după care protestatarii au luat la pas mai multe străzi principale, refăcând traseul protestelor din februarie 2017.

Printre sloganurile strigate de bistriţeni s-au mai numărat "Jos comunismul" şi "Demisia".

În mijlocul protestatarilor s-au aflat şi oameni politici, precum deputatul USR de Bistriţa-Năsăud, Cristina Iurişniţi, şi preşedintele filialei municipale PNL Bistriţa, Sorin Hangan.

MUREŞ

Peste 250 de persoane au protestat, sâmbătă seara, la Târgu Mureş, împotriva modificării legilor justiţiei în Parlament, împotriva PSD şi a liderului formaţiunii, Liviu Dragnea.

Manifestanţii au scandat lozinci împotriva modului de adoptare a legilor justiţiei, precum şi lozinci antiguvernamentale, împotriva PSD şi a lui Liviu Dragnea, cum ar fi "PSD, ciuma roşie!", "Nu vrem hoţie, vrem democraţie!", "Dragnea, nu uita, România nu-i a ta!".

Protestul de la Târgu Mureş a durat mai bine de trei ore, timp în care manifestanţii au scandat lozinci în faţa Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, apoi au pornit din centrul municipiului într-un marş către Cartierul Tudor Vladimirescu şi Bulevardul Pandurilor.

CARAŞ SEVERIN

Aproape 200 de persoane au protestat sâmbătă seara în centrul civic al municipiului Reşiţa, împotriva propunerilor de modificare a legilor justiţiei.

Reşiţenii s-au adunat, începând cu ora 19,30, în Piaţa 1 Decembrie 1918, unde au scandat lozinci, precum "PSD, ciuma roşie", 'DNA să vină să vă ia', 'Vrem justiţie, nu corupţie!'.

Protestul s-a încheiat după mai bine de o oră, fără a fi înregistrate incidente.

SATU MARE

La Satu Mare, circa 150 de persoane au protestat în centrul municipiului faţă de propunerile de modificare a legilor justiţiei, protestatarii pichetând sediile PSD şi ALDE.

Aceştia s-au adunat în pasajul pietonal Corneliu Coposu de unde au pornit în marş spre sediile PSD şi ALDE, scandând lozinci precum: "ALDE şi PSD, acceaşi mizerie", "Hoţii!", "PSD, ciuma roşie", "Vrem justiţie, nu corupţie!", "Dragnea nu uita, România nu-i a ta!", "Teleormanul pentru noi, este Scorniceştiul doi".

Protestul s-a încheiat fără incidente, după aproximativ o oră şi jumătate.

BRĂILA

Aproximativ 100 de persoane au ieşit în Piaţa Independenţei din Brăila în semn de protest faţă de modificările pe care coaliţia PSD-ALDE, aflată la guvernare, vrea să le aducă legilor justiţiei.

Protestatarii au venit cu pancarte, vuvuzele, steaguri şi au scandat lozinci de susţinere a justiţiei - "Justiţie, nu corupţie" şi împotriva PSD - "PSD, ciuma roşie".

Aceştia au pornit în marş pe străzile Brăilei. Protestul s-a încheiat fără incidente.

SĂLAJ

Circa 100 de persoane au protestat, sâmbătă seara, timp de câteva ore, în centrul Zalăului, împotriva propunerilor de modificare a legilor justiţiei.

Mobilizarea pentru protest s-a făcut pe Facebook, unde a fost creat evenimentul "Ţara se ridică. Noi suntem prezenţi. Implică-te!", prin care locuitorii Zalăului au fost invitaţi la protest, începând cu ora 18,00.

Un număr de circa 100 de persoane au răspuns apelului de pe reţeaua de socializare, venind pe platoul din centrul oraşului, unii dintre ei cu drapele tricolore sau cu vuvuzele.

Protestul, care a durat circa două ore, a fost unul paşnic, "tulburat" doar sporadic de lozinci precum "PSD, ciuma roşie" sau "Justiţie, nu corupţie".

BOTOŞANI

La Botoşani, aproximativ 40 de persoane au participat, sâmbătă, la un protest împotriva modificărilor la legile justiţiei.

Protestul a avut loc în Piaţa Revoluţiei, manifestanţii fluturând steaguri şi afişând bannere cu mesaje împotriva partidului aflat la guvernare.

Potrivit jandarmilor, nu au fost înregistrate incidente, iar acţiunea de protest este autorizată.