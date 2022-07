Mama româncei ucise de rechin: Când am văzut știrea cu rechinul mi-a sărit inima. I-a dat mesaj o vecină. N-a mai răspuns

“Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări... Azi (luni – n.red.) trebuia să se întoarcă și duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge Internetul... ce să nu meargă... Joi am vorbit ultima dată cu ea... Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, a declarat mama Roxanei, pentru Monitorul de Suceava.

Femeia a povestit că Roxanei îi plăcea să călătorească și că niciodată nu au avut probleme cu ea.

„Tare cuminte a fost... Ne-a ascultat... Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, spune Rodica Donisan.

Tatăl femeii a declarat cum a aflat vestea morții de la autorități și din presă.

„Ea a ajuns până la geamandură. Acolo apa e de maximum 2 metri, unde a înhățat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură. El a alertat... Nu avea nimeni curajul să sară în apă să o salveze. (...) Când a venit poliția la ușă să ne ceară date personale și a întrebat dacă locuiește aici, mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat și n-a trecut un sfert de oră și m-a sunat consulul din Egipt, care a spus că e vorba de fata noastră. Prima informație a fost că a reușit să ajungă până la mal, asta înseamnă că nu era distanță mare și confirmă că de pe vas cineva filmase lupta. De la societatea de turism mi-au spus ce mi-a spus și consulul. Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces și aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem”, a declarat el.

