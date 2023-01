Mai mulți localnici din Bacău au jucat într-o scenetă despre Putin şi Zelenski. Evenimentul, intens criticat

Acolo, oameni costumaţi în soldaţi au făcut paradă cu utilaje care aduceau a tancuri şi chiar au jucat într-o scenetă despre Putin şi Zelenski. Organizatorii spun că nu sunt pro-razboi, ci, dimpotrivă, au vrut să aducă în atenţie tema momentului, conflictul din Ucraina. Poliţiştii au deschis, totuşi, o anchetă.

„Între Zelenski şi Putin, nu te speria, durează doar puţin”, „de prin munţi şi de prin văi să vina toţi ruşii mei cu câte o bombă la ei!”, „Putin, ascultă bine, gluma la mine nu ţine, Europa e cu mine, ţine-ţi pantalonii bine”.

Protagoniştii scenetei din comuna Berzunţi, judeţul Bacău, i-au interpretat pe Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, în aplauzele participanţilor. Au urmat ţipete care instigau la violenţă, dar şi soldaţi costumaţi care s-au făcut că trag spre cer cu artificii.

„La mulţi ani cu dolărei! Daţi drumul la bombă, măi!”

Organizatorii au folosit la paradă un tractor care aducea a „tun”, un excavator acoperit cu prelate de culoare kaki pe care apare litera Z şi două maşini de teren care transportau aşa-zise „rachete”.

Evenimentul, intens criticat

Evenimentul a fost intens criticat după ce imaginile au ajuns în spaţiul online.

Organizator: „Ne-au criticat, au spus că ceea ce am făcut noi nu este OK, însă a fost doar o caterincă şi o simplă paradă. Sub nicio formă nu a fost propagandă pro-război”.

Localnică: „Treaba cu rușii nu este frumoasă și nu este bine”.

Localnic: „Interesul lor a fost ca cele aproape 1.000 de persoane să se simtă bine. Cu un an în urmă au făcut o parodie la ce a fost pandemia”.

Sorin Panțâru, consilier local: „Alegerea, din punctul meu de vedere, a fost una total nefericită. Nimeni din comunitatea berzunțeană nu are intenția de a susține războiul din Ucraina. Ne cerem scuze în numele comunității”.

Dr. Ovidiu Alexinschi, psihiatru-terapeut: „Poate reprezenta un factor agresor psihotraumatizant, în special dacă vorbim de copii, dacă vorbim de cei vulnerabili”.

Sorin Bocancea, politolog: „Nu este o ofensă. Sunt sigur că oamenii aceia, care, în noaptea de anul nou, au râs de Putin şi de Zelenski, a doua zi privesc lucrurile cu seriozitate. Nu am identificat nicio intenţie de a ridiculiza victimele războiului, ci de a ridiculiza situaţia ca atare”.

În plin scandal, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi urmează să stabilieasca dacă vor lua sau nu măsuri împotriva organizatorilor.

