Mai multe persoane au fost înșelate de membrii unei rețele de samsari, care ar fi obținut 250 de mii de euro

Păgubiții susțin că au plătit zeci de mii de euro pentru autoturisme de lux, aduse din străinătate. Mașinile însă, nu au mai intrat în posesia lor. Până la această oră nu s-au făcut rețineri.

Descinderile au pornit în marți dimineață la mai multe parcuri auto. 14 percheziții s-au făcut acasă la samsarii de autoturisme. Anchetatorii susțin că aceștia aveau metode de convingere, dar în final, rămâneau cu banii destinați mașinilor.

De exemplu, o femeie susține că a plătit 50 de mii de euro pentru autoturismul de lux.

Victima: „Plata am făcut-o pe numele unei persoane din localitatea Lanurile, am așteptat, dar luni de zile am fost dusă cu vorba, ba probleme cu platforma, ba cu actele”.

Victima a încercat să dea de urma persoanei pe numele căreia au fost depuși banii pentru mașină. Individul a recunoscut că are deschis un cont pe numele său, dar susține că nu are acces la el.

Victima: „Mi-a spus că el nu are treabă cu banii... Ulterior am aflat că mașina a ajuns în țară și a fost vândută la Pitești”.

Potrivit polițiștilor, în urma celor 14 percheziții, opt persoane au fost identificate ca făcând parte din rețeaua care se ocupa cu astfel de înșelăciuni. La această oră indivizii sunt audiați de către procurori care încearcă să afle cât de extins era grupul respectiv.

20-12-2022 16:36