Mai multe mașini incendiate în Arad, inclusiv a unui fost polițist. Ce cred anchetatorii

Sunt anchete pe bandă rulantă la Arad, după ce în doar o săptămână trei maşini au luat foc din senin. Primul autoturism aparţine unui fost şef din poliţia Arad.

Potrivit unor surse din anchetă, nu ar fi exclusă varianta unor răzbunări între traficanţii de ţigări, cel puţin în două dintre cazuri.

Cel mai recent eveniment a fost înregistrat joi noaptea, când o maşină parcată lângă alte autoturisme a luat foc. Trei indivizi ar fi fost văzuţi în zonă, cu puţin timp înainte.

Calin Șuteu propietar maşină: „Au sunat pompierii la uşă şi au zis dacă am un BMW afară şi am ieşit afară nu mai erau flăcări, chiar aş fi curios să văd cine îmi poartă sâmbetele.”

Flăcările uriaşe s-au extins rapid şi la alte maşini din apropiere.

Martor: „Azi noapte când i-a pus focul, s-a extins şi la a mea. Eu sunt şi administrator şi am avut întâlniri cu poliţia şi am cerut să se formeze un punct în care să fie poliţie locală ca să patruleze printre blocuri, dar nu au nicio treabă.”

„M-a sunat un vecin să cobor imediat. în momentul în care am coborât maşina ardea. Erau flăcări mari, am crezut că va exploda. Nu ştiu dacă nu a fost ceva răzbunare ...dacă nu a fost ceva răzbunare ...nu ştiu, nu mă simt în siguranţă, şi eu am maşină”, a adăugat martorul.

George Pleșca, ISU Arad: „S-a stabilit cauză probabilă, folosirea cu intenţie a surselor de aprindere în vederea generării incendiului. Au fost luaţi în considerare mai mulţi factori, în primul rând cele două focare, cel din faţă şi cel din spate, nu aveau nicio legătură, existând şi alte probe chiar şi martori.”

Un alt autoturism a ars ca o torţă, acum trei zile, şi avea geamurile sparte.

Adina Aconstantinesei, IPJ Arad: „Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşiri infracţiunii de distrugere. În cele două cazuri existând un cerc de persoane bănuite.”

În cazul unui alt autoturism ars, care îi aparţine fostului adjunct al IPJ Arad, pompierii au stabilit atunci că focul a pornit de la un scurtcircuit, însă proprietarul a cerut o contraexpertiză, pentru că are bănuiala unui act provocat cu rea intenţie.