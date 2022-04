În timp oamenii și-au extins gospodăriile și multe familii locuiau acolo fără forme legale. Mai mult locul era un adevărat focar de infecție din cauza deșeurilor pe care cei din zonă le colectau.

Acțiunea Poliției Locale a început la primele ore ale dimineții. Oamenii au fost înștiințați înainte, însă doar o parte dintre aceștia și-au strâns lucrurile adunate în ani de zile. Cei mai mulți spun că o să doarmă sub cerul liber, dar nu vor părăsi acel pământ, chiar dacă stau acolo ilegal.

Oamenii susțin că locuiau aici de peste 30 de ani.

Gabriela Ionele: ”Stăm tot aici, vine să își ia moluzul și îmi fac o baracă aici că nu am unde. A venit vineri și astăzi veniră peste noi”.

Terenul a aparținut până în urmă cu câteva luni de Primăria Podari. Acum a intrat în posesia primăriei Craiova, care vrea să facă investiții în zonă.

Octavian Mateescu, director Poliţia Locală Craiova: ”Din cele 11 familii care ocupau acest teren în mod ilegal, 3 familii nu erau din municipiu Craiova, locuiesc pe raza altor UAT-uri din județul Dolj, iar 8 din aceste familii au domiciliu în Craiova şi dețin construcții în municipiu Craiova”.

Lenuța Răducanu: ”Avem 30 de ani, unde să mă duc? Am 2 copii bolnavi ce să fac trăiesc în gunoaie şi pe câmpuri şi nu am unde să mă duc. Nu am un ajutor, nu am un social, n-am unde să dorm”.

Poliţiştii locali spun că până la urmă, oamenii vor fi nevoiţi să elibereze terenul.