Magazinul din care a fost cumpărat peștele mâncat de fetița și bunica din Călărași, de Florii, nu avea voie să vândă produsul

Bunicul se află la spital, cu simptome digestive. Starea lui este bună.

Magazinul din care a fost cumpărat peștele a fost închis pentru 30 de zile, iar proprietarul amendat cu 20 de mii de lei. Autoritățile susțin că respectivul magazin nu avea voie să vândă pește.

După masa de Florii, fetița în vârstă de 4 ani s-a simțit rău toată noaptea. Când a sosit ambulanța era inconștientă.

Medicii de la urgență au continuat manevrele, încercând să o salveze.

Dr. Viorica Gheorghiță, medic șef Șefa UPU SJU Călărași: „Peste două ore am încercat disperați să îl readucem la viață, din pacate, a fost mult prea târziu pentru acest copilaș. Nu a recționat pe perioada resuscitării. Era un copil sănătos, aparent”.

După câteva ore, ambulanța a fost din nou solicitată, de această dată pentru bunicii fetiței, care au fost aduși la spitalul din Oltenița. Starea femeii în vârstă de 60 de ani, care avea și probleme cardiace, s-a agravat. Inima ei a cedat cand a aflat că nepoata a murit.

Dr. Postivan, șeful secției ATI Spitalul Oltenița: „Era conștientă, cooperantă, dar somnolentă și un pic dezorientată. Când să o punem să o ducem a făcut stop cardiac. Am revenit și cu toată echipă am resuscitat-o, am reușit de câteva ori să pornim inima, dar, cu părere de rău, după o oră și jumătate am fost nevoiți să declarăm decesul”.

10 persoane, 4 copii și 6 adulți, au participat la masa de Florii, unde au mâncat pește, dar și ceafă de porc, mici, cârnați și gogoși. Oamenii cred că de vină pentru toxiinfecția alimentară ar fi peștele - macrou congelat cumpărat de la magazinul din sat.

Medicii spun că peștele poate fi periculos, mai ales dacă nu e pregătit corespunzător.

Dr. Radu Țincu, medic primar toxicologie: „În mod normal, mare parte din bacterii sunt inactivate prin fierbere. Cel mai probabil o pregătire necorespunzătoare termică duce la persistența acestor microorganisme. E posibil ca bacteriile să fi fost distruse, însă toxinele conținute de ele să fie încă persistente și mare parte din aceste toxine nu sunt inactivate prin fierbere. Se poate lua în calcul și expunerea și contaminarea peștelui cu o serie de substanțe chimice. Ele nu sunt distruse prin încălzire, fiind termostabile”.

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor au ridicat probe atât din magazinul de unde familia a cumpărat peștele, dar și din locuința lor. Conform primelor informații, în frigider au fost găsite, pe lângă pește și carne preparată la grătar cu o zi înainte, și mezeluri expirate.

Procurorii din Călărași au deschis un dosar penal. Vor stabili cauza deceselor când se vor încheia cercetările polițiștilor, analizele probelor alimentare și necropsiile victimelor.

