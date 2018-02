Magazin din Arad, prădat de două ori de hoți. Au folosit aceeași metodă, fără să fie prinși

Aradon

Patronii unui magazin de haine pentru copii, din Arad, au fost prădați, din nou, de hoți. Metoda este aceeași cu cea folosită în același magazin acum 5 ani.

Între furtul filmat în magazin în urmă cu cinci ani și cel de acum există multe similitudini: hoții s-au folosit de bebeluși pentru a putea fura.

În anul 2013, produsele au fost ascunse sub copil, în cărucior. Acum hoții au folosit copilul drept paravan, pentru ca o alta persoană, complice, să poată fura în voie.

”Au stat aici, în fața pultului, iar cea de-a treia era foarte ocupată cu furatul. Din înregistrare se vede clar cum doi dintre hoți se pun în fața mea pentru ca eu să nu văd nimic. Între timp, au luat treningurile și după paravan şi-a ridicat fusta și a aruncat bunurile sub fustă, direct, fiindcă are un buzunar mare sub fustă. Cei doi au acoperit-o”, explică patroana magazinului, potrivit aradon.ro.

