Luptător MMA, arestat după ce și-a condus beat Mercedesul auriu și a lovit două mașini

Rusul care în trecut a făcut 2 ani de închisoare pentru viol, a fost filmat în timp ce era încătușat de poliție în Kislovodsk, relatează Russia Today. S-a urcat beat la volanul mașinii sale un Mercedes auriu, a lovit alte două mașini și a fugit de poliție.

Incidentul s-a petrecut după ce Emelianenko a decoperit că poliția încerca să-i ridice mașina parcată ilegal. A sărit la volan și a fugit de agenți, lovind cel puțin alte două mașini.

O înregistrare surprinde momentul în care este arestat și îi înjură pe polițiști. Apoi s-a plâns că sunt prea ușoare cătușele.

Alexander Emelianenko detained by police after he rammed into two other cars while under the influence (???? Azamat Bostanov) pic.twitter.com/4DkdVJXciN