Lovitură pentru studenți. Taxele de şcolarizare vor „exploda” în multe universități. Medicina, cea mai scumpă

Cea mai mare creştere trebuie să o suporte cei care vor să urmeze medicina. De altfel, la Iaşi, studenţii au protestat,- luni, după acest anunţ.

„Vrem calitate! Nu taxe majorate!”.

300 de studenți au protestat, luni, în fața Universității de Medicină din Iași, după ce instituţia a anunţat că taxa de şcolarizare va creşte de la 8.500 de lei la 10.000 de lei, pentru studenții români care nu vor prinde un loc la buget.

Protestatar: „Taxa de 10.000 de lei pentru cursuri de 2 lei! Taxa nu este justificată de serviciile, actul didactic al UMF este foarte precar”.

Şi pentru cazarea în cămin vor fi mai mulți bani de dat. Se scumpește cu 20 la sută pentru cei de la buget, iar pentru restul, cu 50 la sută.

Loviţi de scumpiri sunt şi studenţii străini, o sursă de venit importantă pentru universităţile de Medicină româneşti. Pentru ei, taxa a crescut cu 2.500 de euro, şi ajunge la 7.500.

Majorări similare sunt anunţate şi la Universitatea de Medicină din Timişoara.

Andrei Motoc, prorector Univestitatea de Medicină și Farmacie Timișoara: „La nivel de 10.000 RON, pentru români, pentru admiterea de tip I, pentru străini 8.000 de euro pe an. Iar la doctorat taxele sunt la 8.000 de euro pe an, la cei din non-UE și 6.800 mii de RON pe an pentru cei din Uniunea Europeană”.

Tinerii care vor fi admişi pe locurile cu taxă de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) vor plăti mai mult decât generaţia trecută. Cele mai mari scumpiri sunt la Drept și la Facultatea de Teatru și Film, unde taxele se majorează cu 1.500 de lei şi ajung la 5.000 de lei pe an.

Claudiu Turcuș, prodecan Facultatea de Teatru și Film UBB: „Taxele s-au majorat de la un anumit cuantum cu 23 până la 30%. Este o decizie pe care am luat-o deoarece legislația practic prin mărirea cuantumului pe care statul îl oferă fiecărui student ne-a obligat să facem această decizie”.

Şi cei care vor studia informatica în Cluj-Napoca vor da cu o mie de lei mai mult. Universitatea de Vest din Timişoara nu majorează, deocamdată, taxele, dar ar putea scumpi cazarea în cămine. În schimb, la Iaşi, la şapte facultăți de la Universităţile Alexandru Ioan Cuza și Gheorghe Asachi vor fi majorări de până la 600 de lei.

Reporteri: Elena Bejinaru, Emanuela Băluș, Răzvan Dan.

Dată publicare: 26-06-2023 18:57