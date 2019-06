LOTO 6/49, 6 iunie 2019. Report de 2 milioane euro la Joker. Premiu suplimentat la 6/49

LOTO 6/49, 6 iunie 2019. Joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La tragerile loto de duminică, 2 iunie 2019, Loteria Română a acordat 19.116 câștiguri, în valoare totală de 4.529.975,33 lei.

Premiu suplimentat la categoria Ia Loto 6/49

În urma câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I la tragerea Loto 6/49 din 6.06.2019 cu 450.000 lei.

La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane lei (peste 507.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,20 milioane lei (aproximativ 2,15 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 194.000 lei (aproximativ 41.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 121.400 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 338.300 lei (peste 71.000 euro).

Câștigătorul marelui premiu din 2 iunie și-a ridicat banii

Duminică, 2 iunie 2019, s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 2.898.134,80 lei (peste 610.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-021 din Tecuci, judetul Galati si a fost câștigat de Nicolae Preutescu, din Tecuci.

Acesta s-a prezentat miercuri, la sediul central al Loteriei Române, pentru a-și ridica banii.

“Să nu vă pierdeţi încrederea niciodată în Loteria Româna, să jucaţi şi veţi câştiga. Câştigurile sunt pe bune, e ceva corect”, este mesajul transmis de Nicolae Preutescu jucătorilor.

La extragerea Noroc de duminică, 2 iunie 2019, s-a castigat și premiul de categoria N - 3, in valoare de 669.512,01 lei. Biletul a fost jucat la agentia 03-007 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat cu o singura varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de doar 8,50 lei.

