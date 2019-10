Loto 6/49, 27 octombrie 2019. Numerele extrase duminică

Loto 6/49, 27 octombrie 2019. Duminică au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei.

Rezultatele Loto 6/49 din 27 octombrie 2019



Loto 6/49: 44, 9, 41, 1, 49, 5

Loto 5/40: 39, 1, 19, 34, 26, 14

Joker: 9 / 35, 17, 4, 42, 31

Noroc: 9372638

Super Noroc: 983856

Noroc Plus: 611146

Duminică, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,34 milioane de lei (aproximativ 2,60 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,5 milioane de lei (peste 316.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 17,73 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro), iar la Noroc Plus, a ramas in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 63.500 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 88.500 de lei (peste 18.600 de euro).