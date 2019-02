Localnicii dintr-un cartier din Târgu Jiu, în stradă cu lopețile. Care a fost motivul

A fost mobilizare generală joi într-un cartier din Târgu Jiu. Localnicii au ieşit cu mic cu mare cu roabe şi lopeţi ca să repare gropile de pe o stradă=a spartă în toamnă pentru lucrări de canalizare.

Oamenii s-au săturat să îşi rupă maşinile în craterele din drum şi au decis să nu mai aştepte până când autorităţile vor rezolva problema. Au trecut la treabă, iar firma care trebuia să facă lucrările ar putea fi amendată.

Sătui să dea cu maşinile în gropi, locuitorii din cartierul Meteor au pus mâna pe lopeţi şi roabe - într-o acţiune fără precedent pentru ei.

Localnic: Am rămas cu gropile şi acum le înfundăm noi că ne rupem maşinile, bat bucşi telescoape, tot tot tot.



Localnic: După 25 de ani de abia am văzut şi noi strada asfaltat şi acum a venit firma asta şi ne-a nenorocit, ce să fac la pantofii ăştia, am dat 100 de euro pe ei.



Mulţi dintre cei care au ieşit la muncă voluntară au maşini scumpe, iar pentru a şi le proteja au decis că trebuie să rezolve singuri problema gropilor.

Localnic: Degeaba am investit miliarde în curte şi casă, am spălat cauciucurile la maşini ca să nu bag pe marmură aici, ce să fac, să plătească cine a făcut lucrarea asta de doi bani.

Tot necazul e generat de lucrările de canalizare făcute în toamnă. După ninsorile recente, strada a devenit aproape impracticabila.

Primăria Târgu Jiu a comunicat că firma care a lucrat la reţeaua de canalizare avea obligaţia să lase stradă în perfectă stare de funcţionare. Pentru că nu a făcut acest lucru, firma respectivă a primit mai multe amenzi de-a lungul iernii, iar acum, cel mai probabil, va mai primi încă una, pe care o poate contesta la instanţă.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!