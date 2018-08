Localnicii din Mureș, terorizați de un urs: "S-a obişnuit cu carnea și cu sângele"

Urşii au dat din nou atacul în câteva gospodării de lângă Târgu Mureş. Un urs înfometat a omorât mai multe animale, iar oamenii sunt îngroziţi şi cer intervenţia autorităţilor.

Asta după ce în urmă cu trei săptămâni, spun ei, acelaşi exemplar le-ar mai fi atacat fermele.

Prima dată, ursul a atacat o fermă de porci de la marginea localităţii Corunca. Cu puţin înainte de miezul nopţii, oamenii au fost treziţi de lătratul câinilor.

Muncitor: "Când am văzut animalul ăla mare am zis la colegul să mergem ca e mai bine. Au început porcIi să plângă, câinii au lătrat. când am auzit, imediat am sărit sus şi a venit şi colegul. Pe aici trăgea în pădure".

Speriaţi, proprietarii au ieşit cu lanterne, iar în acele momente au văzut cum un urs a intrat în grajdul unde se aflau mai mulţi porci.

Benko Vilmos: "A atacat aici la grajdul de porci, ursul a desfăcut o uşă, a reușit să scoată o scroafă gestantă pe care a târât-o în padure vreo 300 de metri".

Apoi, animalul fioros s-a dus la o altă fermă din apropiere. Aici a omorât şase capre şi un ţap.

Bârna Pecsi, proprietar fermă: "A intrat la şase când au venit băieţii. De obicei umblă în zua mare, aici, în pădurile din jur. E urs mare are 500 de kg. Eu mă bucur că nu erau aici omaneii, că caprele fug, dar dacă era un om aici poate că prindea. Să ştiţi că o să urmeze o nenorocire, ursul ăsta s-a obişnuit cu carnea cu sânge şi asta nu mai mănâncă porumb."

Oamenii sunt îngroziţi pentru că, spun ei, deseori ursul le dă târcoale. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât zona este foarte aproape de zona urbană din Târgu Mureş şi este frecventată de turişti care fac plimbări în aer liber.

Vasile, proprietar fermă: "În fiecare seară cu urs, mai strigă oamenii, numai să ne lase să lăsăm câinii dezlegaţi. Aici nu ne lasă că umblă oamenii cu bicicleta."

Vasile Silaghi, paznic de vânătoare: "După urme e vorba de un urs mare, acelaşi urs, un urs negru. Sunt mai mulţi urşi în zonă. Până acum au mai fost atacaţi stâne în zonă şi în apropierea localităţii Prunca şi Acaţari, credeam că ursul a trecut la un alt fel de hrană, porumb, floarea soarelui, dar văd că continuă la animale. Măsuri numai preventive putem lua. Ursul e un animal curajos, oricând poate ataca omul".

Proprietarii de ferme au sesizat autorităţile. Ursul a atacat în urmă cu o lună şi alte gospodării din apropiere.

