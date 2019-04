Liviu Dragnea și-a ales nașii de cununie pentru nunta cu Irina

Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Dragnea a declarat, vineri, la mitingul PSD, că, în cazul în care va fi lăsat "în pace", dorește ca Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda să fie nașii lui de cununie la nunta cu Irina Tănase.

Dragnea a început prin a-l lăuda pe Claudiu Manda, propunerea PSD pentru alegerile europarlamentare, dar și pe Lia Olguța Vasilescu, precizând că și-ar dori ca aceștia să-i fie nași de cununie.

"Am mare încredere în Claudiu. Cred că la Bruxelles va fi unul dintre cei mai importanți europarlamentari, un om care are experiență, care are curaj, și care mai are un merit: a convins-o pe Olguța să se mărite cu el. Îi iubesc pe amândoi, și, dacă cumva, să nu se supere Irina, dacă o să mă lase ăștia în pace, aici în fața oltenilor, îi rog să ne fie nași", a spus Dragnea.

În replică, Claudiu Manda a precizat: "Spun domnului președinte Dragnea: "Grăbiți-vă că suntem de acord".

