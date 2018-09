Liviu Dragnea, audiat la Parchetul General, în dosarul protestelor din 10 august. ”Am fost citat în calitate de martor”

Inquam Photos / Adel Al-Haddad

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat, vineri, la Parchetul General, în dosarul privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei.

UPDATE 19:20 La ieșirea de la audieri, liderul PSD a precizat că a fost citat în calitate de martor.

”Am fost citat ca martor în legătură cu afrimațiile de lovitură de stat, dacă am elemente în sprijinul afirmațiilor mele și le-am prezentat procurorilor. Tot ce am avut de spus am spus, nu am depus niciun document”, a spus Liviu Dragnea la ieșirea din sediul Parchetului General.

Liviu Dragnea a ajuns la Parchetul General după ora 18.00.

El le-a spus jurnaliştilor că a fost chemat pentru a fi audiat în calitate de martor, transmite news.ro.

Întrebat dacă are legătură cu declaraţiile sale potrivit cărora în 10 august s-a încercat o lovitură de stat, liderul PSD a răspuns: "Sper ca aia să fie".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara duminică seară la Antena 3 că instituţiile statului n-au greşti cu nimic când au intervenit în forţă în Piaţa Victoriei în 10 august, având suficiente elemente “ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat”. Dragnea a mai spus că este convins că săptămâna viitoare vor ieşi la iveală dovezile că protestul a fost o tentativă de lovitură de stat şi a fost finanţat din plan extern.

