Liviu Dragnea, atac dur la PSD: ”Praf, partid de operetă conduși de lași”. Ce i-a transmis Ciolacu

Liviu Dragnea a declarat joi, după ce a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova, că va intra în politică dacă va mai avea cu cine şi pentru cine, susţinând că PSD este un partid "praf" şi "fără personalitate".

"Eu voi intra în politică dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine şi dacă mai am pentru cine. PSD nu e condus, este în buzunarele SRI. Nu aţi văzut că lor li se dă voie doar să vorbească la Meteo", a spus Dragnea.

Întrebat cum găseşte PSD la ieşirea din penitenciar, Dragnea a răspuns: "Praf". "Un partid fără personalitate", a completat fostul preşedinte al PSD.

"Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judec liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a susţinut Dragnea.

"Sper să găsesc soluţii să îmi revin. Voi munci la firma fiului meu", a completat fostul preşedinte al PSD.

Ciolacu nu a vrut să comenteze declarațiile lui Dragnea

În ceea ce priveşte dosarele penale pe care le mai are, el a afirmat: "DNA să-i ancheteze pe cei care au jefuit ţara. Discutăm de un jaf generalizat, asta ar trebui să facă DNA".

La scurt timp după eliberare, Marcel Ciolacu i-a transmis un prim mesaj fostului lider PSD, care a atacat în termeni duri partidul, în primele sale clipe de libertate.

”Îi urez multă sănătate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioadă grea și cu siguranță acum are nevoie de liniște.

Nu voi comenta declarațiile domniei sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale.

#NoulPSD va continua să fie preocupat de problemele reale ale românilor: scăderea nivelului de trai, creșterile de prețuri, înghețarea salariilor și pensiilor sau dezastrul în accesarea fondurilor europene”, a transmis Ciolacu.