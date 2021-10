LISTA noilor restricții aprobate de Guvern. Certificat verde peste tot și masca obligatorie

Shutterstock

Secretarul de stat Raed Arafat a anunţat, după şedinţa de Guvern, noile restricţii pentru limitarea pandemiei de COVID-19.

Printre aceste restricții se află cea privind desfăşurarea fără public a competiţiilor sportive şi interzicerea concertelor şi spectacolelor în aer liber.

"Activităţile competiţiilor sportive vor fi desfăşurate fără public în următoarea perioadă. Sunt interzise concertele, spectacolele în aer liber, iar la nivel de cinematografe, la nivel de teatre, capacitate de 30%, dar cu certificat verde, testat sau trecut prin boală", a declarat Arafat, într-o conferinţă de presă.

Şeful DSU a mai spus că restaurantele vor continua să funcţioneze, cu limitarea programului până la ora 21,00, însă doar pentru persoanele cu cerificat verde COVID sau care au fost infectate cu SARS-CoV-2 şi s-au vindecat.

Lista noilor restricții, așa cum au fost anunțate de Raed Arafat:

-► Sunt interzise evenimentele private - nunți, botezuri, conferințe, workshop-uri - pe durata de 30 de zile

-► Restricții la magazine. Limitarea accesului între orele 5 și 21.

-► De la ora 22, pe întreg teritoriul țării va fi interzisă circulația, fiind admise doar unele excepții (urgențe, interes de serviciu, etc), la care se adaugă persoanele vaccinate sau cele trecute prin boală.

-► Folosirea unui certificat fals sau a unuia împrumutat, care nu este a persoanei respective, atrage după sine răspunedera penală

-► Accesul în zonele care NU sunt considerate esențiale se face cu certificatul verde de vaccinare sau dacă persoana a trecut prin boală

-► Accesul în zone considerate esențiale, inclusiv magazine sau farmacii, se poate face și fără certificat verde, dar cu respectarea măsurilor sanitare de siguranță

-► Copiii care sunt sub vârsta vaccinării nu pot intra în spațiile respective decât dacă sunt însoțiți de un adult care acre certificat verde de vaccinare

-► Accesul în magazinele alimentare din interiorul centrelor comerciale, adică mall-uri, se va face doar cu certificat verde, pentru că în mall se intră doar cu certificat verde

-► Ministerul Educației a primit aprobarea să emită un ordin privind intrarea în vigoare a unei vacanțe de 2 săptămâni, începând de luni, 25 octombrie, în tot sistemul școlar - inclusiv unitățile de tip after-school. Doar creșele rămân deschise.

-► Livrările la domiciliu se pot face și după ora 21.00

-► Accesul vizitatorilor în clădirile instituțiilor publice (primării, agenții de stat, etc) se face doar cu certificatul verde de vaccinare, cu testare de covid-19 sau dacă persoana a trecut prin boală

-► Accesul în clădirile private în care se află peste 50 de persoane se face doar cu certificat verde de vaccinare sau dacă persoana a trecut prin boală. Angajații care muncesc în aceste clădiri nu sunt obligați, deocamdată, să prezinte certificat verde, însă există deja un proiect de lege în Parlament care va impune acest lucru după ce va fi adoptat.

-► Activitățile sportive se vor desfășura fără public.

-► Se interzic concertele și spectacolele în aer liber.