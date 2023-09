Speakeri de top la IAA Creativity4Better 2023. Evenimentul are loc la București, în 31 octombrie

La fel ca în fiecare an, Conferința Globală IAA "Creativity4Better" 2023 reușește să aducă la un loc o serie de speakeri de top și gânditori creativi din diverse domenii.

La ediția din 2023, cu tema "Human Creativity for Societal Change," organizatorii au pregătit o listă impresionantă de vorbitori din industria marketingului, comunicării, artei și tehnologiei.

Fiecare speaker aduce cu sine o perspectivă unică asupra puterii creativității de a schimba societatea și de a influența direcția în care ne îndreptăm. Iată o prezentare a celor mai așteptați vorbitori de la IAA Creativity4Better 2023:

Speakerii de la IAA Creativity4Better 2023

Lior Raz – Actor și scenarist al serialelor Fauda, Hit&Run

Lior Raz este un artist carismatic, cunoscut pentru rolurile sale în seriale de succes precum "Fauda" și "Hit&Run." Cu o experiență în Forțele de Apărare Israeliene, el aduce o perspectivă profundă asupra vieții, artei și rezolvării conflictelor. Participarea sa la conferință promite să aducă o contribuție valoroasă în discuția despre creativitate și schimbare societală.

Lior Raz va urca pe scenă în prima zi, pe 31 octombrie.

Andrés Reisinger - Artist digital global

Andrés Reisinger este unul dintre cei mai căutați artiști digitali ai secolului XXI. El și-a câștigat o poziție unică în cultura contemporană definind spațiul fertil dintre sfera digitală și cea fizică. Lucrările sale unice rezonează prin abordarea inovatoare și utilizarea culorilor.

A colaborat cu companii precum Apple, Bally, Microsoft și altele, iar perspectiva sa asupra îmbinării artei cu tehnologia digitală, inclusiv NFT-uri și AI, este deosebit de interesantă.

Felix Richter - Creative Partner & CCO la Mother London



Felix Richter este renumit pentru contribuțiile sale revoluționare în industria publicității. A lucrat la campanii celebre pentru branduri precum Under Armour, Hennessy, Google și Facebook. Creativitatea sa impresionantă promite să ofere o perspectivă valoroasă asupra impactului creativității în comunicare.

A fost anterior Director Creativ Principal la Droga 5. Este considerat unul dintre cei mai cool creatori.

Robert Solomon - Autor al cărții "The Art of Client Service"

Robert Solomon este o autoritate în domeniul publicității și autor al cărții "The Art of Client Service." Cu o vastă experiență în industrie, el a ocupat poziții de conducere la agenții precum Rapp New York și Digitas. Prezentarea sa se va concentra, fără îndoială, pe arta de a servi clienții în industria de marketing.

Neha Singh - CEO & Founder Obsess

Neha Singh și-a început cariera la Google ca inginer software și și-a dezvoltat abilitățile până când a fondat Obsess, o platformă de comerț electronic experiențială care permite brandurilor și comercianților să creeze magazine virtuale vizuale, captivante și 3D pe site-urile lor web. Website: www.obsessar.com.

A lucrat cu branduri celebre precum Fendi, Ralph Lauren și Christian Dior. Prezența sa aduce o perspectivă unică asupra tehnologiei și experiențelor de cumpărare.

Di Mayze - Global Head of Data & AI la WPP

Di Mayze aduce o perspectivă unică din domeniul tehnologiei și datelor în mass-media, FMCG, finanțe și retail. Cu peste două decenii de experiență, ea a lucrat pentru companii precum Hearst UK și Walgreens Boots Alliance și s-a alăturat echipei WPP ca Global Head of Data and AI. Prezența sa va explora inteligența artificială și impactul acesteia în industrie.

Jo Wallace - Global Executive & Creative Director la Media Monks și fondator al Good Girls Eat Dinner

Jo Wallace are peste 20 de ani de experiență în industria de publicitate și a creat expoziții pentru a celebra diversitatea talentelor creative. Cu un rol proeminent la Media Monks, una dintre cele mai mari agenții digitale, ea aduce o perspectivă unică asupra creativității și inovației în industrie.

Media Monks este cea mai recentă inițiativă publicitară a lui Sir Martin Sorrell

Adrian Botan - Chief Creative Officer, McCann Europe, Global Executive Creative Director

Adrian Botan este Directorul Creativ Principal al McCann Europe și Directorul Executiv Creativ Global, și are un spirit neobosit de provocare și o capacitate de reziliență, trăsături valoroase pentru a naviga în lumea modernă în continuă schimbare.

A condus cu succes campanii impactante pentru branduri locale și globale, inclusiv MasterCard, Nestle, Ikea, L'Oréal și Coca-Cola.

Robbie Douek - CEO Blast

Robbie Douek este CEO al Blast, unul dintre cei mai mari producători independenți de esports din lume. A adus experiențe extraordinare de esports pentru companii precum The Walt Disney Company și a gestionat turnee cu premii substanțiale. Prezentarea sa va arunca o lumină asupra fascinantei industrii a esports.

Marius Kohlhepp - Global Head of Customer Insight & Trend Research pentru Audi AG și partener fondator al Foresight Academy

Marius Kohlhepp își aduce experiența din industria auto, concentrându-se pe strategia de brand pentru Audi. El a fost implicat în proiectul Foresight Academy, care modelează un viitor mai bun bazat pe așteptările oamenilor. Prezența sa promite să aducă o perspectivă inovatoare asupra previziunilor și cunoașterii clienților.

Acești speakeri de top reprezintă doar o parte dintr-o listă impresionantă de gânditori creativi care vor fi prezenți la IAA Creativity4Better 2023. Cu experiențe variate și perspective unice, acești vorbitori vor contribui la discuții captivante despre puterea creativității în schimbarea societății și în conducerea direcției spre un viitor mai bun. Evenimentul promite să fie o oportunitate de învățare și inspirație pentru toți cei prezenți.

