Lecția dată de MAI pe Facebook, după ce o polițistă a fost ironizată din cauza fizicului

Ministerul Afacerilor Interne reacționează, pe Facebook, după ce o doamnă polițistă a fost ironizată pe rețelele socializare din cauza aspectului fizic.

Pe o pagină de Facebook care ironizează Guvernul României, a fost postată o imagine cu o agentă, iar textul este unul ironic:

”Poliția Română își face publicitate pe pagina lor cu fotomodele... Dar în trafic te oprește asta.

Cum reacționezi?” - este mesajul.

Pagina de Facebook a MAI a explicat, sâmbătă, că polițista se numește Geta și a fost extrem de afectată după ce a văzut ironiile la adresa ei.

De asemenea, MAI precizează că ”doamna Geta” și-a dorit enorm un copil, iar din acest motiv a urmat timp de 6 ani un tratament care i-a modificat metabolismul.

Mesajul integral al MAI:

”Joi dimineața, doamna Geta a intrat cu capul plecat în sediul Brigăzii Poliției Rutiere și a mers direct spre biroul comandantului.

Avea lacrimi în ochi și mergea precipitat.

În cei 27 de ani de muncă, nimeni nu o mai văzuse așa! Cu toții erau obișnuiți să o vadă mereu zâmbitoare și mai ales să audă “Bună dimineața, copii! Aveți nevoie de ceva?”.

Acum se îndrepta spre biroul comandantului.

- Îmi cer scuze pentru că am stricat imaginea poliției rutiere. E numai greșeala mea! Să știți că eu am cerut să merg în acea misiune. Vă rog să nu fiți supărat pe mine!

- Doamna Geta, vă asigur că nimeni nu are ce să vă reproșeze. Și vă mai asigur de ceva, noi vă iubim și vă prețuim enorm! Un singur lucru vă rog, să nu mai plângeți. Noi chiar vă iubim!

În acea zi, doamna Geta nu a ieșit din birou, iar atunci când a plecat acasă a făcut în așa fel încât să nu fie văzută de nimeni.

A doua zi, a venit mai devreme, sperând să treacă neobservată. La intrare, însă, a fost oprită de un coleg.

- Sărut mâna, doamna Geta! Vă rog să mergeți în curte. Vă așteaptă cineva!

Surpriza a fost una deosebită. Toată tura de serviciu o aștepta acolo. Un coleg i-a oferit un buchet de flori.

- Doamna Geta, ne e dor de salutul dumneavoastră! Vă rugăm, puteți să ne salutați ca și până acum!

- Bună dimineața, copii! Aveți nevoie de ceva? le-a răspuns ea emoționată.. aproape plângând, dar de data asta de fericire....

- De dumneavoastră avem nevoie, doamna Geta!

Doamna Geta este polițista care săptămâna aceasta a devenit virală în mediul online, în special pentru constituția sa fizică. Au fost mulți care au denigrat-o și au înjosit-o, necunoscându-i povestea. Această femeie și-a dorit cu ardoare un copil. Timp de 6 ani a urmat un tratament care i-a afectat metabolismul și i-a adus această stare fizică. Dar nu regretă absolut nimic! Pentru că tratamentul i-a mai adus ceva, o fiică de care este foarte mândră.

Și mai e ceva de menționat, deși ar putea să iasă la pensie, la cei 56 de ani pe care îi are, doamna Geta vine în fiecare zi la serviciu cu aceeași pasiune și cere inclusiv să ajute în misiunile din stradă.

Pentru noi, doamna Geta este o lecție.

Pentru voi ce e?”