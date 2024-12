Laudele lui Sorin Grindeanu pe final de 2024: primul tren electric de după Revoluție. Câți kilometri de șosele a inaugurat

Anul 2024 a fost unul cu rezultate fără precedent pentru infrastructura de transport din România, printre altele fiind deschisă circulaţia pe 197 kilometri de drum de mare viteză şi fiind pus în circulaţie primul tren electric din ultimii 35 de ani, consideră ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

„2024, un an cu rezultate fără precedent pentru infrastructura de transport din România: a fost deschisă circulaţia pe 197 km de drum de mare viteză (autostradă şi drum expres), din aceştia 100 km din A7; pentru prima dată a fost asigurată conexiunea dintre A7 şi A3; am conectat Autostrada de Centură a Capitalei A0 cu A2; primul tren electric achiziţionat în ultimii 35 de ani - dintr-o serie de 189 de trenuri noi - a fost pus în circulaţie; Aeroportul Internaţional "Traian Vuia" din Timişoara are primul terminal Schengen modern", a scris Grindeanu, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că în 2025 se doresc rezultate şi mai bune: trebuie deschisă circulaţia pe mai mult de 200 km de infrastructură rutieră de mare viteză; de la Craiova la Constanţa se va circula direct pe drum de mare viteză (DEx12-A1-A0-A2), la fel şi de la Bacău la Bucureşti (A7-A3 -A0); noi trenuri electrice urmează să intre în circulaţie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: