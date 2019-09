Lacul din România care s-a transformat într-o „mare de sare”. De ce n-au luat măsuri autoritățile

Amenințat de secetă, lacul Sărat din Brăila ar putea fi, totuși, salvat dacă autoritățile se vor ține de cuvânt.

Ministrul Mediului promite că va fi alimentat cu apă, însă cei responsabili au amânat operațiunea, în bunul stil românesc.

Din Lacul Sărat a rămas o mare întindere de sare. Lacul are aproximativ un kilometru pătrat şi 60-70 la sută din suprafaţa este albă.

Muncitor: „Nămolul trebuie să strălucească, sarea aia pe el. Să fie negru, să strălucească ca aurul. Ăla e aur!"

Încă din secolul trecut, oamenii veneau la lacul Sărat pentru nămolul bogat în substanţe organice şi apă minerală. Însă în ultimii ani nu s-au fact aproape deloc investiţii, iar turiştii nu au ce să facă, în afară de împachetări cu nămol.

Turist: „E păcat de lacul ăsta că e vechi şi de demult. Durează cam mult ca să ia o măsură. Că, de fapt, ce trebuie făcut? Să bage apă în el. Asta e tot."

Dezastrul a fost prezentat şi de Inspectorul PRO.

Turist: „Nu vedeţi ce panaramă este? Păi veneam acum 30 de ani în urmă… era apa de un metru şi ceva.”

Venit în vizită, Ministrul Apelor şi Pădurilor a promis că va introduce apă în lac.

Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor: „Institutul Naţional de Balneologie recoltează mâine probe din Lacul 1 şi comunică concesionarului cantitatea necesară de apă care trebuie să ajungă în Lacul 1 pentru o nouă prelevare de probe. Aceștia sunt paşii care vor începe derularea lor de mâine, chiar de mâine."

Însă după plecarea ministrului, administratorul societăţii care controlează 80 la sută din proprietate crede că astăzi poate fi şi ... luni sau marţi.

Sorin Bosneag, administratorul stațiunii: „Ieri - şi vă pot arăta - am făcut comandă către Institutul Naţional de Balneo-fizioterapie. Astăzi am discutat cu domnul director şi luni, marţi, va fi echipa aicea. Nu se putea astăzi."

Nici săptămâna viitoare nu ar fi târziu, deşi sezonul e pe sfârşite.

Ion Tănase, administrator hotel: „La noi, am făcut un calcul şi, dacă nu am reuşit să scoatem cheltuiala zilnică, am închis. Deci trebuie să reţineţi că o plajă, chiar dacă e numai plajă, trebuie să producă. Nu pagubă, ci profit."

Nu de aceeaşi părere sunt investitorii privaţi care deţin o porţiune mică de plajă, unde au instalat duşuri şi șezlonguri. Oamenii nu duc lipsă de clienţi.

Turistă: „Lumea vine şi pleacă, că nu are unde să facă plajă. Nu se poate. Lumea vine şi pleacă. Care e interesul? E lacătul pus pe poartă. Nici la mare nu e închis sezonul."

Dacă nu va fi alimentat curând cu apă, Lacul Sărat riscă să dispară, spun specialiştii. Şi în 1947 lacul a secat complet, dar şi-ar revenit în mod natural câţiva ani mai târziu.

