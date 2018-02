La un pas să provoace o tragedie după ce nu a acordat prioritate unui TIR, pe Centura Capitalei

Un şofer din judeţul Prahova a fost cât pe ce să producă o tragedie, duminică noapte, la ieşirea din Capitală.

Bărbatul a intrat pe Şoseaua de Centură fără să se asigure şi s-a izbit puternic de un TIR care circulă regulamentar. În urma impactului, soţia sa a fost rănită şi transportată la spital.

Şoferul care a provocat accidentul venea dinspre Capitala spre Şoseaua de Centură. Odată ajuns la intersecţia celor două drumuri, bărbatul a ieşit cu maşina fără să se asigure şi a izbit în plin un TIR încărcat cu ţevi.

"Nu ştiu de unde a venit, de pe Cheiul Dâmboviţei. A venit cu viteza asta! Vă daţi seama ce m-a lovit? Am tras, uitaţi unde am tras. A zis că nu cunoaşte zona şi n-a văzut stopul”, a spus șoferul de TIR.

În urma impactului puternic, bucăţi din autoturism au fost împrăştiate peste tot pe asfalt.

"Când am ieşit din intersecţie efectiv nu l-am văzut. N-am văzut că vine camionul, am ieşit afară să mă duc înspre variantă. Am ieşit afară şi am intrat direct în el”, spus șoferul vinovat.

Bărbatul, de aproximativ 50 de ani, era însoţit de soţia sa, care a fost rănită uşor şi trasportată la Spitalul Pantelimon.

Soţul ei, în schimb, s-a ales doar cu o sperietură şi a primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

Locul în care s-a produs accidentul este cunoscut de cei care tranzitează zona drept unul periculos, în special pentru cei care aleg să conducă cu viteză.