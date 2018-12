La un pas de un dezastru de Anul Nou. Vila cu 10 turiști care a luat foc NU era autorizată

Noapte de foc, la propriu, pentru un grup de 10 turişti care au ales să petreacă revelionul la Moieciu, în judeţul Braşov.

Vila pe care o închiriaseră s-a făcut scrum în urma unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, de la instalaţia electrică.

Oamenii au reuşit să se salveze, ajutaţi şi de turiştii cazaţi în pensiunea vecină. Respectiva clădire nu era nici autorizată, nici clasificată ca pensiune.

Panică generală s-a instalat în momentul în care turiştii cazaţi la o pensiune vecină au văzut vila cuprinsă de flăcări uriaşe. Cei nouă adulţi şi un copil abia se cazaseră şi erau la masă. Nici prin cap nu le trecea că acoperişul casei este învăluit în foc.

Alarmaţi de vecini, cei 10 turişti au reuşit să iasă la timp din casa care ardea ca o torţă.



Turistă: "Am zis dom-le ieşiţi afară! Ne ardea fața! Ne ardea fața când i-am ajutat să iasă! A ars în 10 minute a luat foc tot!"

N-au mai apucat însă să îşi salveze şi bunurile. Au căzut pradă focului bagaje, bani şi acte.

Turistă: "Am pus mâna pe ce am apucat şi am ieşit

Forţe impresionante ale pompierilor au ajuns imediat la faţa locului, dar intervenţia lor nu a fost una uşoară.

Lucian Marciu, șeful ISU Brașov: "Pe aleea de intrare erau parcate maşini, până nu să eliberat nu am putut să intrăm cu autospecialele până lângă clădire. Cu apa întotdeauna e o problemă, aicea nu avem reţea de hidranţi, ne-am alimentat doar din pârâu"

Clădirea, care s-a făcut scrum, NU era autorizată şi nici clasificată ca pensiune. Proprietarii spun că turiştii le erau de fapt "prieteni", însă aceştia declară că au făcut rezervarea în urmă cu ceva timp şi că au plătit integral sejurul de Revelion.

Fenomenul turismului "la negru" este arhicunoscut în zona Bran-Moieciu-Fundata şi este recunoscut chiar şi de autorităţile locale.

O anchetă urmează să stabilească cauza incendiului. Între timp, turiştii rămaşi fără cazare s-au întors acasă, în Bucureşti.

