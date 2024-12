La un pas de tragedie. Un copac s-a prăbuşit peste un autoturism şi peste un tramvai, în Iași. „Am auzit un zgomot puternic”

Femeia care conducea mijlocul de transport în comun s-a trezit înconjurată de cioburi și crengi.

Scenele s-au derulat în zona Copou din Iași. În cabină se afla vătmăniță, cu o experiență de 47 de ani.

Tincuța Chirică, vatmaniță: „M-am trezit, deodată cu geamul, cu sticla în față. Am auzit un zgomot puternic și atunci am oprit imediat tramvaiul. Dacă eram mai în spate și venea copacul pe cabină. Am avut noroc”.

Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași: „La locul solicitării au fost redirecționate, de urgență două autospeciale de intervenție”.

Cei zece călători din tramvai au coborât teferi și nu au avut nevoie de ajutorul medicilor. Trunchiul copacului s-a prăbușit și peste o mașină. Șoferul a scapăt și el nevătămat.

Băiat: „Au tăiat copacul. L-au retezat. Imediat l-au dat jos”.

Primele date arată că s-ar fi ajuns aici din cauza precipitațiilor.

Carmen Gherca, purtătorul de cuvânt al Companiei de Transport Public Iași: „Ca urmare a precipitațiilor abundente din ultimele zile”.

În urmă cu două luni, un alt copac putred în interior a căzut peste o tonetă, tot după o ploaie torențiala.

Bărbat: „Sunt destui uscați, care ar trebui curățați, toaletați.”

În toamnă, toți copacii din zona au fost toaletați, susțin responsabilii.

