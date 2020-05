La fix un an după ce i s-a scos un pahar, un bărbat s-a prezentat la Urgențe cu un borcan în fund

Un bărbat din Botoșani s-a prezentat la Urgențe cu un borcan în fund. De-a dreptul halucinant este faptul că același bărbat a ajuns la spital, acum exact un an înainte, cu un pahar pe care și l-a introdus în anus.

Caz incredibil la Spitalul Județean Botoșani, unde un bărbat s-a prezentat pe 18 mai la Urgențe cu un borcan băgat în fund.

Și asta nu e tot. Cu exact un an înainte, pe 18 mai 2019, același bărbat a venit la Urgențe cu un pahar în fund.

„Este vorba de un pacient cu un corp străin anal şi rectal. Un borcan de sticlă”, a spus un asistent din cadrul UPU-SMURD, pentru Monitorul de Botoșani.

Bărbatul a ținut chiar să le amintească, mândru, cadrelor medicale care îl pregăteau de operație că el a fost cel care s-a prezentat anul trecut cu un pahar în anus.

Bărbatul risca decesul

„Pacientul se afla la baie, unde era pregătit pentru internare, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Personalul de la baie vorbea şi îşi spuneau că acum un an fusese un bărbat cu un pahar în anus. Iar el, foarte dezinvolt, de pe targă, a ridicat mâna şi le-a spus: Eu sunt ăla!”, a povestit un cadru medical din UPU-SMURD.

Pe cât de amuzant cazul a fost, însă, unul extrem de periculos, medicii luând decizia internării imediate a bărbatului, acesta fiind pregătit pentru o intervenţie chirurgicală.

„S-a încercat scoaterea obiectului pe aceeaşi cale, însă a fost imposibil, existând pericolul de a se sparge în interior. Fiind vorba de o zonă puternic vascularizată, era pericolul unei hemoragii masive şi deces. Borcanul, la fel ca şi paharul de anul trecut, era blocat în zona rectului, astfel că s-a intrat chirurgical şi a fost scos prin abdomen”, a precizat un medic chirurg din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati”.

Ulterior, pacientul a fost internat pe secţia de reanimare, starea lui fiind bună, iar borcanul a fost oprit de medici pentru a fi pus la colecţia de obiecte ciudate scoase din pacienţi, cu siguranţă la loc de cinste alături de paharul din urmă cu un an.

A spus că avea mâncărimi

Bărbatul nu le-a spus cu exactitate medicilor motivul pentru care a recurs la gestul bizar şi extrem de periculos, acesta spunând doar că avea o mâncărime şi usturime de care a încercat astfel să scape.

Pe 18 mai 2019, același bărbat a ajuns la spital cu o ambulanţă, acuzând că are o sângerare la nivelul anusului.

În momentul în care au vrut să îl consulte, medicii au primit vestea şocantă că motivul sângerării ar fi fost un pahar de sticlă.

„Iniţial am crezut că glumeşte. La o examinare sumară se putea vedea că este vorba de un corp străin, însă nu am crezut că ar fi chiar un pahar. A fost trimis la o radiografie, iar rezultatul ne-a lăsat mască pe toţi. Era un pahar cu gura în jos”, a spus amuzat un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe, în urmă cu un an.