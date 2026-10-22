Totul a pornit de la o dispută pe care victima de 17 ani a avut-o cu unul dintre agresori, spun polițiștii. Grupul a vrut să îi dea o lecție, așa că agresorii l-au ademenit pe tânăr la marginea orașului, într-o zonă cu multă vegetație.

Acolo, adolescentul a fost ținut cu mâinile la spate și bătut. Potrivit anchetatorilor, în final a fost lăsat să plece, dar agresorii l-au amenințat că va primi același tratament dacă va spune cuiva ceva sau va merge la poliție. Așa că, de frică, victima nu a spus nimic timp de 5 zile. În cele din urmă, tânărul a mărturisit totul familiei, iar o rudă a anunțat autoritățile.

Cei șase suspecți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, au fost identificați în scurt timp și apoi reținuți.

Sunt acuzați de lipsire de libertate, lovire și amenințare, așa că pentru ei se va cere arestarea preventivă.