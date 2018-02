Kovesi, despre cum a evoluat corupția: S-a trecut de la geanta cu bani la plăți prin offshore

Corupţia nu se rezolvă doar cu arestări, trimiteri în judecată şi condamnări. O spune şefa DNA, Laura Kovesi, care a dat miercuri publicităţii un studiu legat de cele mai frecvente cazuri de corupţie: abuzul în serviciu şi fraudă în achiziţiile publice.

Procurorii atrag atenţia nu doar asupra modalităţilor în care este fraudat bugetul public, ci şi asupra faptului că toate aceste cazuri puteau fi prevenite dacă erau activate mai eficient mecanismele de control.

Laura Codruța Kovesi, procuror şef al DNA: "În 2017, au fost închise 275 de dosare penale în care s-a stabilit cu probe, că a fost prejudiciat bugetul public cu 148 de milioande e euro. Deci, 148 de milioane care nu mai pot fi recuperați. Avem foarte multe situaţii în care reprezentanţi ai autorităţilor locale nu se constituie părţi civile pentru recuperarea prejudiciilor. În câte din aceste dosare pentru care procurorii au dat decizii de clasare în temeiul deciziei curţii, celelalte instituţii au demarat proceduri pentru recuperarea prejudiciilor? Ce se întâmplă cu cele 148 de milioane?"

Șefa DNA a mai spus că infractorii au dezvoltat metode sofisticate pentru luarea și darea de mită, precum contracte de consultanță, plăți prin conturi offshore sau plata studiilor pentru copii și apropiați.

”S-a trecut de la etapa genții cu bani la o etapă mai sofisticată, când mita este mascată prin diverse contracte de consultanță, contracte fictive, plăți prin conturi offshore sau plata studiilor”, a declarat Kovesi, miercuri, în cadrul dezbaterii ,,Frauda și corupția în domeniul achizițiilor publice. De la combatere la prevenire”.

″În general, când vorbim de fenomene infracţionale, abordarea acestora pleacă de la prevenire la combatere. Poate aţi observat, noi am inversat puţin ordinea, tocmai pentru că în cadrul anchetelor pe care DNA le realizează am constat că în ceea ce priveşte achiziţiile publice frauda în achiziţiile publice sau fenomenul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu avem tipologii repetitive, avem moduri de operare care se repetă şi din această perspectivă am considerat că întocmirea unui studiu în care să arătăm modurile de operare, tipologiile identificate în anchetele noastre pot fi un instrument extrem de util pentru celelalte instituţii care au atribuţii în domeniul prevenirii corupţiei. În intervenţiile publice anterioare ale DNA, întotdeauna am insistat pe această problemă a prevenirii. Nu vom rezolva problema corupţiei în România doar arestând inculpaţi, doar trimiţând în judecată funcţionari publici sau obţinând condamnări. Corupţia în România poate fi rezolvată dacă efortul investigativ al procurorilor este dublat de măsuri de prevenire şi de educaţie serioasă în anticorupţie”, a spus șefa DNA.

Kovesi a adăugat că peste jumătate din activitatea DNA o reprezintă investigarea faptelor de abuz în serviciu.

“Plecând de la aceste concluzii, am demarat acest proiect şi în cadrul DNA a fost constituit un studiu care se bazează pe soluţiile de condamnare rămase definitive în anii 2016-2017 şi în care procurorii au investigat fapte de abuz în serviciu, de fraude în achiziţii publice. Peste jumătate din activitatea DNA o reprezintă investigarea faptelor de abuz în serviciu. Acesta este motivul şi premisa de la care am plecat în constituirea acestui studiu”, a explicat şefa DNA.