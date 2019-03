Kovesi a primit o scrisoare de amenințare înainte de audierile pentru șefia Parchetului european

Fostă șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a primit o scrisoare de amenințare înainte să fie audiată pentru funcția de procuror șef european.

Kovesi a făcut dezvăluirea într-un interviu difuzat de „Europa FM", în care a vorbit și despre dosarul deschis pe numele ei de Secția de investigare a magistraților.

Invitata Andreei Esca la Europa FM, Laura Codruța Kovesi a vorbit timp de o oră despre copilărie, dar şi despre cum a decurs audierea ei la Bruxelles. Kovesi candidează pentru funcţia de procuror-şef european şi s-a fost clasat prima după votul comisiilor CONT şi LIBE.

Kovesi: "Spune că cele mai mari emoţii au fost înainte, cei 3 candidaţi am stat în aceeaşi cameră, am vorbit mai mult cu colegul francez, înainte să intru m-au îmbrăţişat toţi şi mi-au urât succes."

Înainte să fie audiată, Kovesi spune ca persoane necunoscute au încercat să o intimideze printr-o scrisoare de ameninţare.

Kovesi: "Este cunoscut cazul Black Cube. Chiar a fost ceva ciudat înainte de audierea de la Bruxelles la hotel unde am stat. Am primit o scrisoare. Cred că este cunoscut că primesc pază de la SPP. Nu aș avea motive să mă tem. Am fost încurajată de procurori și judecători și mai ales de către cunoscuți. E foarte grav ce se întâmplă acum în justiție. Pentru că sunt date legi care încalcă recomandările Greco și riscurile sunt mari, iar magistraţii trag un semnal de alarmă. Ieri am purtat banderolă albă, ceea ce voi face în continuare."

Scrisoarea de ameninţare nu a fost singurul lucru ciudat apărut în preajma candidaturii lui Kovesi la şefia Parchetului European.

Kovesi: "Toată această chestiune cu dosarul penal care văd că e plin de coincidenţe... Am înţeles că s-a început urmărirea penală exact înainte de a merge la audiere, după ce era un dosar vechi de un an de zile, dar o altă coincidenţă este că sunt chemată pe 7 martie, când se votează din nou şi se decide în Partamentul European. M-am întrebat de ce nu am fost chemată în 6 sau în 8. Deja sunt prea multe coincidenţe aici."

Secţia de investigare a magistraţilor o cercetează pe Kovesi pentru abuz în serviciu şi luare de mită. Dosarul a pornit de la o sesizare depusă de fostul deputat Sebastian Ghiţă, care a fugit în Serbia după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie.

