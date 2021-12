Klaus Iohannis a promulgat legea prin care scade TVA pentru lemne de foc, de la 19% la 5%

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, două legi care prevăd scăderea TVA pentru lemne de foc de la 19% la 5%, pentru persoane fizice şi şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială.

Şeful statului a mai promulgat legea pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19), dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 2021.

Pe 9 noiembrie, Camera Deputaţilor a votat, în calitate de for decizional, două proiecte de lege care prevăd scăderea TVA pentru lemne de foc de la 19% la 5%, pentru persoane fizice şi şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială. Propunerile legislative aparţin PSD.

Actul normativ prevede scăderea TVA pentru lemne de foc de la 19% la 5% şi are ca scop ajutorarea persoanelor vulnerabile, din zonele rurale, care încă se mai încălzesc cu lemne. Cota redusă de TVA de 5% este aplicată pentru livrările de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, realizate către persoane juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, precum şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, se precizează în propunerea legislativă.

Celălalt act normativ promulgat de către şeful statului prevede că TVA de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii: livrarea de lemn de foc către persoanele fizice, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00. În prezent, TVA pentru livrarea lemnelor de foc este 19%, arată expunerea de motive a proiectului de lege adoptat de deputaţi şi promulgat de preşedintele Iohannis.

Iniţiatorii precizează în expunerea de motive că numărul locuinţelor care utilizează lemn de foc pentru încălzire este de peste 2,733 de milioane, ceea ce reprezintă 85% din totalul locuinţelor din mediul rural, unde locuitorii sunt cu preponderenţă pensionari şi persoane cu venituri mici.

Numărul gospodăriilor care utilizează lem de foc pentru încălzire este de peste 3,5 milioane, reprezentând peste 45% din totalul gospodăriilor, la nivel naţional.