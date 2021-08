Juristul care și-a ucis soția, în București, era gelos și violent. Ce spun vecinii despre viața celor doi

Polițiștii din București l-au prins pe bărbatul bănuit că si-a ucis soția, care voia să divorțeze după 20 de ani de căsnicie.

Suspectul se afla în fața unui service auto din Capitală, nu departe de casa în care a fost comisă crima. Cei doi aveau două fete, iar femeia, educatoare la o grădiniță, hotărâse să se despartă după numeroase scandaluri. Una dintre fiice, în vârstă de 17 ani, avea un ordin de protecție împotriva tatălui, însă documentul nu l-a oprit pe individ.

Valentin Faur se afla pe o stradă din sectorul 2 când o patrulă de la secția 7 de poliție l-a recunoscut. Agenții l-au reținut și condus la secție, apoi a fost dus la Serviciul Omoruri pentru audieri.

Apropiații spun că relația celor doi a fost una tumultoasă. Ar fi lucrat împreună în Kuweit și cu banii strânși au ridicat o casă cu etaj, în sectorul 2. Între timp însă a intervenit gelozia, cu toate că aveau două fete împreună și părea că nu le lipsește nimic.

"M-am mutat aici în 2000. Ei cam atunci și-au făcut casă, dar în intervalul asta nu am vorbit niciodată cu el, nici cu ea. Cu fetele am vorbit, fetele veneau, că am și eu niște nepoți și venea fața cea mică și se juca cu nepoții”, a spus un vecin.

Apropiații spun că Valentin Faur era jurist, însă de aproximativ 4 ani nu mai lucra. Cea care se ocupă de cheltuielile casei și de educația celor două fete, de 14 și 17 ani, era Liliana. Femeia era educatoare la o grădiniță din sectorul 2, cu predare în limba engleză. Vecinii, care se tem acum să vorbească, spun că bărbatul era gelos și violent.

Bărbatul nu își ascundea furia nici măcar în fața vecinilor. Cei care locuiesc aici îl descriu drept un tip agresiv și spun că de foarte multe ori țipa și se certa cu soția sa chiar în plină stradă.

Anchetatorii au luat probe din locuința, care între timp a fost sigilată. Nimeni nu mai are voie acum să între în casă.

Specialiștii în psihologie judiciară spun că bărbatul ar putea suferi de tulburări psihice grave determinate de o gelozie excesivă.

Liviu Chesnoiu: "Omul acesta și-a făcut numărul. Și-a făcut damblaua, a zis în mintea lui tulbure, bolnavă, că gata, i-a pus cruce, că nimeni nu trebuie să aibă pe soția lui și gata, nu o să mai facă nici un rău pentru că s-a trezit din nebunia asta cât de cât. Intervine instinctul de conservare, el se simte acum ca un animal hăituit încolțit, poate îndeajuns de deștept”.

Grav este că de-a lungul timpului, femeia ceruse mai multe ordine de protecție împotriva. Toate ar fi expirat însă la începutul anului, iar de atunci nu au mai fost înnoite. Singura care avea un asemenea ordin în vigoare împotriva bărbatului abuziv era fiica cea mare. Din păcate însă, mii de femei mor anual cu hârtia în mân[, pentru că agresorii nu pot fi monitorizați de poliție.

Elena Samoilă, Centrul Filia: "Numai anul trecut în 2020, au fost emise peste 8 mii de ordine de protecție provizorii de către polițiști și peste 8 mii de ordine de protecție de către judecători. Dintre ordinele de protecție aproximativ 30 la sută au fost încălcate. Lucru care e extrem de grav și în continuare se întâmplă și e foarte important în contextul în care aceste ordine de protecție nu pot fi monitorizate de către polițiști sau alte insituții competențe".

În această primavară, parlamentul a adoptat, în sfârșit, legea privind monitorizarea agresorilor, care va fi însă aplicată doar din 2022. La început doar în Capitală.