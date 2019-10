Juristul care a înjunghiat un actor în cinema, la Timișoara, a fost arestat preventiv

Individul care a înjunghiat doi tineri într-o sală de cinema din Timișoara în timpul proiecției unui film a fost arestat preventiv marți seară pentru 30 de zile. Unul dintre răniți este actor în pelicula respectivă.

Victimele i-au atras atenția agresorului că vorbește prea mult, iar acesta le-a atacat. Apoi a fugit, dar a fost prins și încătușat.

Suspectul este jurist la un spital de psihiatrie.

Mortor al evenimentului: „Cu cuțitul a ieșit. Că el șmecher, că ne omoară, că e psihopat. Toată lumea zbiera, am ieșit și noi afară, văru-miu se uita la filmul lui. Și varu-miu i-a zis: te rog frumos, nu mai comenta, și el i-a zis: cine ești tu mă, vezi că vin acum cu cuțitul la tine!"

Actorul Raul Andrici intrase în sală împreună cu vărul său, ca să vadă filmul în care el are rolul principal: "Pisica verde".

Tânărul actor nu ştia însă că, după această replică, avea să trăiască el însuşi o poveste de film. Un bărbat de 36 de ani a început să vocifereze şi i-a lovit cu un cuţit pe actor şi pe vărul lui care îi ceruseră să păstreze liniştea.

Răul Andrici, actor şi victimă: „Era un domn care vorbea obsesiv, vulgar, i-am spus te rog eu frumos, linişteşte-te, vreau să înţeleg, se termină filmul. După încă vreo cinci minute de injurii, de haos, a venit cu cuţitul."

Martorii sunt supăraţi şi pe paza mall-ului: „Să intri tu cu un cuțit în mall. Unde este paza de la mall? Trebuie trasă la răspundere paza mall-ului."

Diana Farca martor: „S-a reîntors cu un cuţit, cuţitul l-am văzut, era plin de sânge. Am ţipat pe hol ca cineva înjunghie la întâmplare în sală până a venit un domn de la pază. A stat în spatele meu, am văzut că nu are reacţie, adică are reacţie, dar se făcea că vorbeşte la telefon."

Atacatorul a încercat să fugă, însă doi tineri l-au văzut şi l-au oprit.

Narcis Constantinescu regizorul filmului: „L-au prins, l-au imobilizat, au aşteptat să vină jandarmii, poliţia.

Nu se ştie exact unde se ajungea dacă nu erau ei doi."

Agresorul este jurist la un spital de psihiatrie din Timiş şi munceşte acolo de 11 ani. Acum patru zile şi-a înmormântat tatăl şi a cerut să fie liber. Acesta a negat toate acuzaţiile.

Agresorul a declarat: „Am fost în legitimă apărare. M-au atacat, ei au avut cuţitul, nu este adevărat nimic, în viaţa mea nu am făcut ceva penal.”

Ana-Simona Negomireanu purtător de cuvânt Spitalul de Psihiatrie Jebel: „În data de 14 mai 2019 a fost ultima evaluare făcută unde este declarat apt. În ultima săptămână a solicitat să i se acorde trei zile pentru concediu pe motive familiale. A fost prima zi în care a venit la serviciu şi s-a comportat fără niciun fel de probleme."

Agresorul este cercetat pentru lovire şi alte violențe şi pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. Actorul înjunghiat a ajuns la spital, dar starea lui este stabilă.