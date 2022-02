Jaf la Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia. Hoții nu s-au mulțumit doar cu cutia milei

Doi tineri au furat banii din cutia milei de la Catedrala Romano-Catolică Alba Iulia și, cum nu s-au mulțumit cu doar câteva sute de lei, indivizii au spart și un chioșc cu obiecte bisericești.

Au știut exact locul unde se țineau banii și au plecat cu încasările de peste zi, fără să se atingă de icoane. În scurt timp, aceștia s-au ales cu aproape 2 mii de lei. Deși credeau că vor scăpa, cei doi au fost rapid găsiți de polițiști și reținuți pentru furt calificat.

Cei doi tineri, de 29 și 33 de ani, sunt din județele Hunedoara, respectiv Sibiu, spun polițiștii. Au intrat în catedrală fără nicio reținere și au luat toți banii din cutia milei și de la icoane.

Pagubită: „Am venit dimineață la serviciu și ușa era întredeschisă și când am intrat, din sertar erau toți banii luați, deci cât am avut monetarul, am sunat repede la noi la birouri și apoi la poliție. Au luat amprente. Nu s-au atins de ele, le-au trebuit doar bani."

Localnic: „Ușile deschise, pe uși a intrat și la catedrala catolică au fost, cu bisericile au avut ce au avut."

Citește și Doi tineri au fost filmați în timp ce furau chipsuri și țigări dintr-un magazin din Bacău

Polițiștii au fost alertați imediat de către cei responsabili care au găsit ușile deschise. Suspecții au fost prinși la scurt timp.

Comisar șef Luminița Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Sunt bănuiți de săvârșirea mai multor infracțiuni de furt. Se pare că aceștia au pătruns prin efracție în două chioșchiuri situate în zona catedralelor din municipiul Alba Iulia, dar și în una dintre biserici de unde ar fi sustras din cutia milei o sumă de bani."

Cei doi indivizi sunt cercetați pentru furt calificat.