IPS Teodosie, în fața procurorilor în dosarul de trafic de influență. Prelatul acuză că probele sunt „otrăvite”

Arhiepiscopul Tomisului a ajuns la Curtea de Apel din Constanța, la prima oră a dimineții însoțit de cei doi avocați care îl reprezintă. Este judecat pentru cumpărare de influență după ce ar fi promis unui pretins om de afaceri că-i va da șpagă 160.000 de lei dacă aduce la Arhiepiscopie fonduri de 800.000 de lei.

Banii urmau să fie folosiți la reabilitarea unor lăcașe de cult din Constanța. Totul a ieșit la iveală după ce înaltul prelat a fost filmat de jurnaliștii Recorder.

Teodosie a susținut că toate probele sunt „otrăvite” și că totul este de fapt o răzbunare din partea denunțătorului, un fost preot care a pretins că este om de afaceri. Procesul se află în ultima etapă procesuală ceea ce înseamnă că în scurt timp magistrații vor decide și sentința în acest dosar.

Teodosie contestă probele împotriva sa

Irina Stânciu, avocata prelatului în acest caz, a declarat că la termenul de vineri a susţinut nelegalitatea administrării probelor şi excluderea înregistrărilor, care nu sunt cele originale.

„Astăzi am avut termen în care am susţinut excepţiile de cameră preliminară, am susţinut nelegalitatea administrării probelor din punct de vedere al încălcării principiului loialităţii şi al nelegalităţii, a excluderii probelor derivate, a excluderii înregistrărilor şi proceselor verbale redate către agentul DNA şi, evident, integritatea rechizitoriului pe încălcarea dispoziţiei articolului 342. Cred că se vă pronunţa o decizie de impact asupra administrării neloialităţii şi nelegalităţii probelor de către Serviciul Teritorial DNA. Pentru că probele otrăvite trebuie să fie eliminate, excluse, astfel încât să nu dobândim o practică în acest sens. Probele otrăvite sunt probele care derivă din înregistrări realizate astfel cum au fost realizate de către numitul Petrică Leaşcu, un veritabil agent provocator”, a declarat, jurnaliştilor, avocatul Irina Stânciu la ieşirea din Curtea de Apel Constanţa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: