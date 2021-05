ÎPS Teodosie, după criticile primite de la Patriarhie: „Numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem”

ÎPS Teodosie a făcut o declarație după oficierea slujbei hramului de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Constanța, în care a vorbit despre criticile pe care i le-a adus Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Înalt Preasfinţitul Teodosie de la malul mării a fost acuzat de conducătorul Bisericii Ortodoxe Române că e condus de ambiţii personale.

De altfel, Arhiepiscopul Tomisului a fost criticat şi pentru atitudinea provocatoare din timpul pandemiei care a afectat imaginea bisericii, pentru prejudiciile financiare aduse Patriarhiei Române prin datorii de jumătate de milion de lei, dar și pentru promovarea plagiatului, se arată într-o scrisoare oficială a Patriarhiei trimisă lui Teodosie.

Astfel, întrebat cum a reacționat după ce a primit scrisoarea din partea BOR, ÎPS Teodosie a răspuns: ”Cu rugăciune. Dumnezeu ne ajuta să punem adevărul în lumină.”

El a spus că „Ei (ierarhii BOR) încă nu cunosc istoria”.

Despre acţiunile sale prin care nu a respectat regulile impuse pentru combaterea pandemiei, criticate de Sinod, Teodosie a spus: „Acţiunile pe care le-am făcut au fost în sensul de a nu rămâne creştinii singuri. Nu mă dezic de ce am făcut, totul am făcut la cererea lor. Stau mărturie mesajele pe care le am din diaspora. Am vrut să fiu în rugăciune şi voi fi aşa şi după pandemie. O să slujesc în fiecare zi liturghia, ce e rău în asta?”

De asemenea, ierarhul a mai spus în final că: „numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem. Nu-mi doresc să ajung patriarh.”

Scrisoarea BOR pentru Teodosie este disponibilă în finalul articolului.

Criticile aduse de BOR

Conducerea BOR i-a refuzat avansarea la titlul de mitropolit, aşa cum îşi dorea Teodosie şi i-a recomandat arhiepiscopului smerenie şi unitate.

În scrisoarea din 19 aprilie 2021, Teodosie este acuzat că își dorește transformarea Arhiepiscopiei Tomisului în mitropolie dintr-o ”ambiție personală”, fără ca toate condițiile statutare necesare pentru o astfel de avansare să fie îndeplinite.

Teodosie ceruse ridicarea în grad printr-o adresă din 18 februarie 2021.

În plus, decizia oficială de respingere cuprinde și referiri la comportamentul lui Teodosie, atât cel public, cât și cel din interiorul bisericii.