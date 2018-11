Iohannis și-a schimbat părerea. Mesajul despre pregătirea României pentru președinția Consiliului UE

Agerpres

Președintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, a declarat că este mulțumit de felul în care România a recuperat stadiul de pregătire pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, după demisia lui Victor Negrescu.

Întrebat de jurnaliști dacă mai consideră că România nu este pregătită pentru această preluare, șeful statului a declarat că lucrurile merg într-o direcție ... bună.

Reporter: Spuneați la un moment dat că România nu este pregătită să preia președinția.

Președintele Klaus Iohannis: ”La momentul în care am făcut acea afirmație așa a fost și cred că v-ați dat seama că s-au schimbat unele lucruri de atunci. Am primit chiar în această dimineață, discutând cu doamna ambasador, cu alți reprezentanți din Bruxelles, că lucrurile se mișcă. Deci avem șanse și asta am spus de atunci. Lucrurile se mișcă în domeniul pregătirii practice și logistice. Noi rămăsesem în urmă cu câteva chestiuni de logistică, de dotări, chestiuni care trebuie să funcționeze din prima zi și mi s-a garantat că aceste lucruri care au rămas cumva nelămurite, majoritatea au fost deblocate de noul ministru și lucrurile merg într-o direcție bună.”

Cu toate acestea, premierul Viorica Dăncilă a fost de părere că Victor Negrescu a făcut "treabă bună" ca ministru şi că a lucrat împreună cu acesta pentru pregătirea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

”Nu vreau să fac aprecieri acum asupra lui Negrescu, dar este mult mai bine acum.” - a spus, acum, Klaus Iohannis.

Pe 14 noiembrie, George Ciamba a depus, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură ca ministru delegat al Afacerilor Europene.

În urmă cu aproximativ 11 zile, președintele Klaus Iohannis a declarat că este foarte îngrijorat. ”Ştiţi bine că de la 1 ianuarie 2019 România va prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, o poziţie extrem de importantă, o poziţie extrem de onorantă, o poziţie extrem de solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea este că nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva”, a spus Iohannis la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.

România va asuma, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare șase luni.

În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European, lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.

Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția Consiliului Afaceri Externe.

