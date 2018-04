Iohannis, reacție privind spectacolul dat de copii la "Simfonia lalelelor", în prezența premierului

Agerpres

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat luni, referitor la spectacolul dat de copii la evenimentul “Simfonia lalalelor” de la Piteşti, unde a participat şi premierul Viorica Dăncilă, că a înţeles că unii copii au fost şi obligaţi să participe la eveniment.

"Am observat că există mulţi internauţi care au fost indignaţi. Eu cred că, dacă copiii participă cu plăcere la anumite evenimente publice este în regulă, dar în niciun caz nu aste acceptabil să fie copiii obligaţi la ceva. (...) Nu le-am văzut, nu am urmărit evenimentul, dar prefer acum să nu comentez prea mult. Singurul lucru care a fost îngrijorător acolo este o chestiune pe care am înţeles că au văzut-o mulţi şi nu l-ea plăcut, cum că au fost copii care se pare că au participat nu numai din plăcere, ci şi din obligaţie, ori aşa ceva nu merge", a spus Klaus Iohannis, conform news.ro.

Premierul Viorica Dăncilă, vicepremierul Graţiela Vasilescu şi ministrul de Interne, Carmen Dan, s-au aflat vineri la Piteşti, la manifestările organizate sub titlul ”Simfonia lalelelor”, care se desfăşoară în fiecare an în oraş.

Viorica Dăncilă a fost primită cu fanfara militară, iar evenimentul a început cu ”parada florilor”, defilând care alegorice şi copii de la grădiniţele din oraş îmbrăcaţi în culorile tricolorului.

A fost suprins şi un moment în care o fetiţă de trei ani stă în cap, pe asfalt, într-o demonstraţie în faţa tribunei oficiale.

