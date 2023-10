Invazie de ploșnițe de pat la o pensiune din Maramureș. Turiștii au fugit a doua zi, proprietarul spune că le-au „plantat”

Deși aveau de gând să stea mai mult, oamenii au plecat a doua zi, și au făcut apoi sesizări la protecția consumatorului. Pe de altă parte, administratorul pensiunii susține că turiștii ar fi adus ploșnițele, special pentru scăpa de plata camerelor.

Grupul format din 21 de persoane, toți prieteni, a rezervat 11 camere la pensiunea din Maramureș pentru a petrece un sejur de trei zile relaxante la munte. După ce și-au luat în primire camerele, aceștia spun că au coborât la masă și târziu în noapte au început să observe insecte pe lenjeria de pat și pe perne.

Turistă: „De la trei şi ceva, rând pe rând, colegii au văzut că le-au apărut pe pernă şi cearceafuri, şi n-am ştiut ce sunt, şi după ne-am dat seama că sunt ploşniţe, şi şi am văzut că suntem plini de înţepături. din 11 camere, 8 au fost cu probleme. am incercat să vorbim dimineaţa cu managerul şi am fost neglijaţi”.

Atunci, toți s-au hotărât să plece și să plătească doar pentru 3 din cele 11 camere, spune femeia.

Femeie: „Am observat că umbla ceva pe pernă, şi mi-a spus că sunt ploşniţe de saltea. când am tras perna şi ne-am uitat cu atenţie, efectiv era plin de ploşniţe. ne-am gândit să mergem în maşină, dar era frig şi ne-am luat mai multe haine pe noi”

Turiștii din Baia Mare au făcut sesizări la Direcţia de Sănătate Publică și la Protecția Consumatorului.

Dacian Manoliu, reprezentant OPC Maramureş: „Ni s-au adus la cunoştinţă că s-au constatat nişte nereguli la un operator economic din localitatea Mara, judeţul Maramureş, iar în cursul zilei de mâine vom dispune control pentru a verifica şi a constata dacă acestea se adeveresc".

În tot acest timp, administratorul pensiunii ne-a transmis că persoanele cazate ar fi pus la cale totul.

Proprietar pensiune: „Noi am făcut dezinsecţie şi avem contract şi factura...acum funcţionează fake-urile, tu filmezi patul şi pui câte muşte vrei, şi aceşti indivizi eu cred că au vrut să nu plătească şi au apelat la această chestie foarte ruşinoasă. Eu o să-i chem în judecată să vedem dacă sunt adevărate filmările."

Ploşniţele de pat sunt insecte parazite care devin active noaptea, și se hrănesc cu sângele oamenilor sau al animalelor de companie. Mușcăturile lor provoacă iritații pe piele, iar combaterea acestor insecte extrem de supărătoare este foarte dificilă și costisitoare.

