Inundațiile fac ravagii în Satu Mare. „Simţeam apa sub noi, ne-a ridicat cu paturile sus”

O rupere de nori a provocat dezastru în mai multe localităţi din Satu Mare. În doar câteva minute, ploaia torenţială a inundat zeci de gospodării. Până acum, salvatorii au evacuat peste 150 de persoane din calea viiturii.

Pericolul nu a trecut iar oamenii se gândesc cu groază la noaptea care urmează. Meteorologii anunță că ploile vor continua.

Joi dimineaţă a fost emis un cod roşu de inundaţii pentru judeţul Satu Mare. Viitura a măturat tot ce a întâlnit în cale în localităţile Rătești, Hurezu Mare, Socond şi Racova. Ploaia torenţială dar şi aluviunile scurse de pe versanţi au făcut ravagii iar salvatorii au început să evacueze oamenii - în special pe vârstnici și pe cei mici.

Localnică: „Simţeam apa sub noi, ne-a ridicat cu paturile sus şi aşa m-am trezit că-i ceva rece şi intra pe noi şi am deschis uşa şi i-am sculat să ieșim afară şi n-am putut să mergem că pe copii i-am ridicat sus că se înecau. Numai pe copii i-am salvat. Nimic nu s-a auzit, dintr-o dată a venit şi m-am sculat cu apă sub noi.”

Localnică: „Gâşte am avut, vreo 60 de pui... buletine, actele şi banii, toate au rămas, numai cu copiii am ieşit.”

Mai multe case din zonă au fost serios afectate: pereţii stau să se prăbuşească. Şi animalele din gospodării au fost evacuate din calea apelor.

Cei care s-au văzut nevoiți să își abandoneze locuințele au primit adăpost la căminul cultural. Vor sta aici și peste noapte: în zonă, pericolul nu a trecut. În continuare sunt scurgeri de pe versanţi iar debitele râurilor sunt în creştere.

Ioan Bartok-Gurzău, primar Beltiug: “Au fost nişte ploi torenţiale foarte abundente, 90-100 de litri pe metru pătrat, ce a dus la viituri foarte mari. Localitatea Răteşti a fost afectată, 75 de gospodării afectate şi peste 100 de persoane evacuate. 46 de persoane sunt cazate provizoriu în incinta căminului cultural. Vor sosi 50 de saltele în cămin și vor dormi în incinta căminului.”

Singurul aspect pozitiv este că nimeni nu a fost rănit sau surprins de ape.