Interesul românilor pentru evenimente culturale crește. Opera din Brașov a epuizat biletele pe aprilie în jumătate de oră

Este bătaie și pentru un loc pe scenă. Teatrul de balet din Sibiu caută 6 dansatori, iar concurența e de 140 de candidați pe un post.

Aproape 850 de dansatori din țări europene, dar și din Japonia, Australia, America și Canada candidează pentru cele 6 posturi scoase la concurs de Teatrul de balet din Sibiu. Dansatorii au trimis probe video, iar 120 dintre ei au fost invitați la o audiție.

Ovidiu Dragoman, director Teatrul de balet Sibiu: "Am invitat și alte centre de balet din țară pentru că fiind atât de mulți, oamenii cheltuiesc bani să vină până aici. Am vrut să le ofer mai multe șanse".

Candidații consideră teatrul de balet din Sibiu o rampă de lansare pentru că nu are o organizare standard, cu soliști consacrați. Orice dansator poate primi un rol principal, dacă dovedește că e potrivit. Trupa are turnee internaționale și e renumită pentru climatul creativ și prietenos.

Ryan, candidat: "Sunt de la școala centrală de balet din Londra. Am aflat de audiție de pe Instagram şi am aplicat online, am luat avionul și e prima oară când vin în România".

Sophie, candidată: "Sunt din Australia, dar în prezent dansez în Londra. Am aflat de acest teatru de balet pentru că prietena mea Bella s-a alăturat lor anul trecut, mi-a spus o mulțime de lucruri bune despre această companie".

Şi totuşi salariul unui balerin în Sibiu este de 800 de euro, un sfert din cât ar putea câștiga în vestul Europei.

Patrick, candidat: "Au multe reprezentații unice le-aș putea spune. Cred că și orașul este ofertant, frumos și chiar îmi place".

La Opera din Brașov, bătălia s-a dat la casa de bilete. Zeci de oameni s-au așezat la coadă cu trei ore înainte de deschiderea ghișeului, ca să prindă un loc la unul dintre spectacolele lunii aprilie. Mulți au plecat dezamăgiți, pentru că cei care au cumpărat online le-au luat-o înainte.

1600 de bilete s-au epuizat în doar 30 de minute. Ca să-i mai împace pe oameni, Opera Brașov vinde bilete chiar și la repetițiile generale, la jumătate din prețul unui bilet.

Cecilia Toma - Purtător de cuvânt Opera Brașov: "Au fost oameni care, într-adevăr, și nouă ne pare foarte rău pentru acest lucru. Care au plecat fără bilete, după ce au stat câteva ore aici la coadă".

Şi la Opera Naţională din Bucureşti s-au vândut deja toate biletele de la spectacolele din lună martie. Sold-out e inclusiv "Lacul Lebedelor" din luna aprilie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 13-03-2023 19:37