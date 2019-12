Întâlnire neobișnuită în Arad. Cum a apărut Moș Crăciun în fața copiilor

Cum zăpada se lasă așteptată, Moș Crăciun se adaptează vremii, dar și vremurilor.

În Arad, bătrânelul a apelat la un avion, dar și la motocicletă pentru a ajunge la copiii din centrele de plasament și la un azil de bătrâni.

Însă, cu toate că a renunțat la clasica sanie trasă de reni, nu a uitat de cadouri.

Avionul care l-a dus pe Moș Crăciun la Arad a fost așteptat cu nerăbdare de marea de micuți din centrele de plasament, dar și de copiii angajaților aeroportului. Pilotul i-a ținut cu sufletul la gură preț de câteva minute.

Ajuns cu picioarele pe pământ, darnicul bătrânel a avut parte de o primire călduroasă.

În scurt timp, puștii l-au înconjurat pe oaspetele simpatic, iar întrebarea pe care mai toți o auzim an de an nu a întârziat să apară.

Copil: „L-am văzut pe Moș Crăciun cum a trecut cu avionul și mi-a plăcut foarte mult și nu am mai văzut așa ceva."

Copil: „Mi s-a părut fain aici, mai ales că am văzut aeroportul prima dată și pe Moș Crăciun că a venit cu avionul."

Copiii, relaxați, i-au cântat Moșului și au recitat poezii, apoi și-au prezentat lista cu dorințe.

Copil: „Eu i-am scris la Moșul să-mi aducă un avion și sper să-mi aducă pentru că am fost cuminte."

Copil: „Un frigider, o ascuțitoare roșie, un aparat de făcut cafea de jucărie."

Înainte de a porni din nou la drum, musafirul așteptat în toată lumea, a împărțit daruri.

Sebastian Bene, pilot: „Am dorit să facem o bucurie copiilor din casele de copii și să le prezentăm un domeniu foarte frumos: aviația și aeroportul din Arad."

Bucurie și cadouri a dăruit Moș Crăciun și în centrul Aradului, unde, însoțit de ajutoare de nădejde, a ajuns cu motocicleta.

Moș Crăciun: „Sania am lăsat-o în Laponia că nu este zăpadă în România și renii sunt la păscut în Laponia. Ce să facem cu ei, unde să pască aici. Am venit cu cai putere, cu motoarele am venit."

Copiii adunați în jurul bradului din oraș au primit dulciuri și fructe.

Nu au lipsit nici Crăciunițele de toate vârstele.

Tot pe două roți, bătrânelul și spiridușii au plecat apoi spre centre de plasament și spre azilul de bătrâni din Arad, unde au adus zâmbete pe fețele celor mai puțin norocoși.

Motocicliștii din Arad organizează de 11 ani astfel de acțiuni în preajma sărbătorilor de iarnă.

