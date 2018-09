Avram Iancu, nouă provocare. În cât timp vrea să traverseze Marea Neagră până la Istanbul

Celebrul înotător român, Avram Iancu, are în față o nouă provocare. De această dată şi-a propus să traverseze Marea Neagră de la Sulina şi până la Istanbul în 45 de zile.

În urmă cu doi ani a trecut Canalul Mânecii, iar în 2017 întregul curs al Dunării de la izvoare până la vărsare. Acum s-a oprit în portul Midia din Năvodari, după o cursă de 4 km, pe o mare furtunoasă, iar apoi şi-a continuat cursa până pe faleza din Constanța.



Avram Iancu a pornit pe 2 septembrie de la Sulina, locul în care Dunărea se varsă în mare. Înoată în fiecare zi între 12 şi 15 km în cel mult 6 ore. Bibliotecarul din Petroşani şi-a propus astfel să stabilească un nou record.

”Hai că s-a mai dus o zi! Grea zi! Valuri! Foarte grea, o hulă foarte mare. Foarte greu am ieşit la mal, ultimii 4 km mi-a fost greu, dar am reuşit, am trecut de primul port şi sunt foarte bucuros!'', a transmis Avram.



În Portul Midia din Năvodari, Avram Iancu s-a odihnit câteva ore, după care a pornit spre Constanța.



”Nu mi-a fost uşor să ajung aici, chiar şi această zi a fost dificilă, am înotat de la digul portului Midia Năvodari până aici'', a spus acesta.



În plus şi meduzele din marea Neagră îi fac probleme înotătorului şi îi provoacă urzicături. Pe tot traseul, Iancu este supravegheat de asistenul lui, Călin Ene. Dintr-un caiac, bărbatul se asigură că înotătorul este bine alimentat şi hidratat.



''In piscină e linişte, pe lac e frumos, pe mare când te-ai urcat, ştii că eşti pe mare. Garda de coastă ne întreabă în fiecare zi dacă am ajuns cu bine'', a spus Călin.



Distanța totală pe care trebuie să o parcurgă românul este de 630 de kilometri.

