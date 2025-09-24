CNA impune reguli stricte pentru influencerii. Trebuie să se înregistreze și să marcheze clar reclamele plătite

Creatorii de conținut vor fi obligați să se înregistreze la Consiliul Național al Audiovizualului ca să fie mai ușor de monitorizat.

De asemenea, trebuie să marcheze reclamele plătite pe care le postează în online astfel încât fanii lor să știe ce conținut urmăresc.

Noua obligație a CNA apare odată cu creșterea numărului de creatori de conținut online care fac şi foarte multe reclame. Influencerii trebuie să se ceritifice pentru a fi mai ușor monitorizați.



Oana Cociașu - Președinta Consiliului Român pentru Publicitate: „Cine îi urmărește să înţeleagă că este o comunicare comercială, adică ei au fost plătiți să facă comunicarea respectivă, în cazul în care vorbim de reclamă. În cazul în care acești influenceri nu fac acest lucru atunci sigur intervin anumite sesizări care ajung la noi sau la CNA”.

Influencerii trebuie să marcheze postările plătite, astfel încât publicul să știe că sunt publicitare, folosind etichete vizibile precum #Publicitate, #Sponsorizat sau #ParteneriatPlătit.

Alex Delea are aproape 16 milioane de aprecieri pe Tik Tok și în jur de 200.000 de urmăritori pe instagram.

Alex Delea, despre noile reguli: Mi se pare normal ca consumatorul să vadă dacă este o postare plătită

Alex Delea - Creator de Conținut: „Atâta timp cât ai un lucru de postat și ai dubii în privința acelei postări, ar fi mai bine s-o lași deoparte. Sunt campanii care nu sunt pentru mine, nu sunt pe modelul meu său simţi că nu este ceva în regulă. Mi se pare absolut normal ca consumatorul de conținut să vadă dacă este o postare plătită”.

Leo Dumitru este cunoscut pentru conținutul culinar și de curând este și certificat în influencer marketing.



Leo Dumitru - creator de conținut: „Trebuie să posteze cu o anumită responsabilitate, pentru că în spatele conturilor care ne urmăresc sunt niște consumatori și ei în afară de like-uri, comentarii și share uit postările noastre ei ne pot reclama conținutul”.

În Franța, marile firme și agențiile lucrează doar cu creatori certificați pentru ei inspiră încredere publicului.



Stephane Martin - Director ARPP Franța: „Avem legi și reguli foarte stricte. Avem și un regulament pentru reclamele la alcool și jocuri de noroc. Marile firme, agențiile și platformele, este important să lucreze împreună, ca să se ajute și să arate cum să fie responsabile, loiale și să respecte legile țării”.

Anul trecut, aproximativ 50.000 de persoane din România au derulat cel puțin o campanie plătită în mediul online.

Dintre acestea, doar 150 depășesc pragul de 500.000 de urmăritori.

Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi sau blocarea conturilor, iar veniturile obținute sunt considerate impozabile de către ANAF și trebuie declarate corect.

