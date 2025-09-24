CNA impune reguli stricte pentru influencerii. Trebuie să se înregistreze și să marcheze clar reclamele plătite

Stiri actuale
24-09-2025 | 09:25
×
Codul embed a fost copiat

  Creatorii de conținut vor fi obligați să se înregistreze la Consiliul Național al Audiovizualului ca să fie mai ușor de monitorizat.

autor
Valentina Neagu

De asemenea, trebuie să marcheze reclamele plătite pe care le postează în online astfel încât fanii lor să știe ce conținut urmăresc.

Noua obligație a CNA apare odată cu creșterea numărului de creatori de conținut online care fac şi foarte multe reclame. Influencerii trebuie să se ceritifice pentru a fi mai ușor monitorizați.

Oana Cociașu - Președinta Consiliului Român pentru Publicitate: „Cine îi urmărește să înţeleagă că este o comunicare comercială, adică ei au fost plătiți să facă comunicarea respectivă, în cazul în care vorbim de reclamă. În cazul în care acești influenceri nu fac acest lucru atunci sigur intervin anumite sesizări care ajung la noi sau la CNA”.

Influencerii trebuie să marcheze postările plătite, astfel încât publicul să știe că sunt publicitare, folosind etichete vizibile precum #Publicitate, #Sponsorizat sau #ParteneriatPlătit.

Alex Delea are aproape 16 milioane de aprecieri pe Tik Tok și în jur de 200.000 de urmăritori pe instagram.

Citește și
Politie
Alertă în două județe. Noi mesaje de amenințare către școli, poliție și un spital

Alex Delea, despre noile reguli: Mi se pare normal ca consumatorul să vadă dacă este o postare plătită

Alex Delea - Creator de Conținut: „Atâta timp cât ai un lucru de postat și ai dubii în privința acelei postări, ar fi mai bine s-o lași deoparte. Sunt campanii care nu sunt pentru mine, nu sunt pe modelul meu său simţi că nu este ceva în regulă. Mi se pare absolut normal ca consumatorul de conținut să vadă dacă este o postare plătită”.

Leo Dumitru este cunoscut pentru conținutul culinar și de curând este și certificat în influencer marketing.

Leo Dumitru - creator de conținut: „Trebuie să posteze cu o anumită responsabilitate, pentru că în spatele conturilor care ne urmăresc sunt niște consumatori și ei în afară de like-uri, comentarii și share uit postările noastre ei ne pot reclama conținutul”.

În Franța, marile firme și agențiile lucrează doar cu creatori certificați pentru ei inspiră încredere publicului.

Stephane Martin - Director ARPP Franța: „Avem legi și reguli foarte stricte. Avem și un regulament pentru reclamele la alcool și jocuri de noroc. Marile firme, agențiile și platformele, este important să lucreze împreună, ca să se ajute și să arate cum să fie responsabile, loiale și să respecte legile țării”.

Anul trecut, aproximativ 50.000 de persoane din România au derulat cel puțin o campanie plătită în mediul online.

Dintre acestea, doar 150 depășesc pragul de 500.000 de urmăritori.

Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi sau blocarea conturilor, iar veniturile obținute sunt considerate impozabile de către ANAF și trebuie declarate corect.

Sursa: Pro TV

Etichete: reguli, cna, influenceri, publicitate, reclama,

Dată publicare: 24-09-2025 09:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Alertă în două județe. Noi mesaje de amenințare către școli, poliție și un spital
Stiri actuale
Alertă în două județe. Noi mesaje de amenințare către școli, poliție și un spital

Noi mesaje de ameninţare au fost primite pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli, dar și în Galati, la şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete.

Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens
Stiri actuale
Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Un nou accident, din fericire fără urmări grave, ne arată cât de periculoase pot fi trotinetele.

Promoții 100% reducere la droguri, ca să atragă consumatori noi, la Arad. Polițiștii le-au desființat
Stiri actuale
Promoții 100% reducere la droguri, ca să atragă consumatori noi, la Arad. Polițiștii le-au desființat

Peste 60 de percheziţii domiciliare - legate de traficul de droguri - au avut loc la Arad.

Recomandări
CCR amână două săptămâni decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților - surse
Stiri actuale
CCR amână două săptămâni decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților - surse

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”
Stiri externe
Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”

Donald Trump pare să-și fi schimbat părerea cu privire la șansele Kievului de a câștiga războiul. Președintele american s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Adunarea ONU de la New York.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28