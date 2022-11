Individul care a violat două minore a susținut în fața procurorilor că fetele au fost de acord cu actul sexual

Numai că probele îl contrazic: medicul legist a constatat agresiunile. În plus, trauma victimelor este profundă, spun psihologii. Individul a mai fost închis, după ce a violat tot o minoră.

Individul se împrietenise cu familia celor fetelor în urmă cu două săptămâni

Constantin Zapan s-a împrietenit cu familia celor două fetițe de câteva săptămâni. Mama și partenerul ei, care nu este și tatăl fetelor, spun că, vineri seară, individul le-a cerut să le lase pe copile cu el, la un grătar.

Partenerul mamei: „Nu am vrut să le las. Aia mică nici nu a vrut să plece, dar a târât-o aia mare, că hai să mergem, stăm acolo. Era respectuos, vorbea frumos, nu pot să zic că era violent, agresiv cu noi sau cu fetele”.

Individul ar fi trebuit să ducă fetele acasă după două ore, dar acest lucru nu s-a întâmplat, și nici nu a răspuns la telefon.

Mama fetelor: „Am sunat și pe la 11, am sunat și pe la unu, am sunat și pe la patru fără un sfert, nimic. Telefonul închis, și după aia m-am dus la jandarmi și le-am spus lor și apoi, după aia, am sunat poliția și s-a dus poliția după ele”.

Sâmbătă, după ce mama a sunat la poliție, a fost declanșat sistemul „alertă răpire copil”. S-au făcut filtre și au fost publicate semnalmentele fetelor și ale celui care le-a luat de acasă. După șapte ore de căutări, bărbatul a fost oprit în trafic, la Nicovani, în județul Prahova, la peste 130 de kilometri depărtare de locuința copilelor. Între timp, ambele fete fuseseră violate de mai multe ori.

Constantin Zapan a susținut în fața procurorilor că cele două fete ar fi fost de acord cu actul sexual

Claudiu Sandu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov: „În fața procurorilor și organelor de poliție a recunoscut faptele. A încercat să acrediteze ideea că aceste acte au fost cumva cu acordul victimelor, victimele având zece, 12 ani, și neavând, dovedit medico-legal, niciun fel de activitate de natură sexuală înaintea acestui episod”.

Mama a fost de acord ca, pentru siguranța lor, fetele să fie preluate de Direcția pentru Protecția Copiilor, unde copilele au început consilierea psihologică și terapia.

Lidia Mailat, purtătorul de cuvânt al DGASPC Brașov: „Este nevoie de foarte mult timp ca să treacă peste așa ceva. Vorbesc puțin. În acest moment, puțin, și vorbesc doar cu psihologul, deocamdată”.

Cătălin Stanciu, psiholog al DGASPC Brașov: „După starea de șoc emoțional vor intra în așa numita stare sau tulburare posttraumatică, care poate avea urmări toată viața. Însă o intervenție psihologică la timp, adecvată, cu interes și profesionalism, pot diminua consecințele pe termen lung”.

Cel acuzat acum de lipsire de libertate în mod ilegal, viol și coruperea sexuală a minorilor, se află deja în Registrul Național al Agresorilor Sexuali. A fost închis tot pentru viol și eliberat în noiembrie 2020. Fusese condamnat la zeced ani de închisoare, dar a beneficiat de legea recursului compensatoriu și a ieșit cu aproape un an și jumătate mai devreme. Victima de atunci a fost tot o minoră.

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: „Într-o țară civilizată, un astfel de om este eliberat condiționat, există un ofițer care îl supraveghează și trebuie tot timpul să vină să spună ce face, ce drege, unde se duce. Cică era pe un registru, un catastif al celor care sunt pedofili, păi și cu asta ce facem, doar așa e un catastif? Dar ală nu trebuie să fie urmărit, să fie monitorizat”?

Registrul Național al Agresorilor Sexuali a devenit operațional anul trecut și este administrat de Ministerul Afacerilor Interne. A fost înființat cu scop preventiv, tocmai pentru ca persoanele care au săvârșit fapte de natură sexuală să nu recidiveze. Pentru asta, polițiștii sunt obligați să îi viziteze periodic pe cei înscriși în registru, iar aceștia din urmă trebuie să anunțe ori de câte ori decid să-și schimbe domiciliul.

Dată publicare: 14-11-2022 17:44