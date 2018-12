Incidente tot mai grave pe șine. O femeie a fost aruncată din tren, după ce a deraiat

A fost activat Planul Roşu de intervenţie în judeţul Hunedoara, în urma unui incident deosebit de grav.

Un tren cu 140 de pasageri la bord a deraiat în apropierea localităţii Băiești, iar o femeie în vârstă de 54 de ani, aflată pe culoar, a fost aruncată din garnitură şi a ajuns la spital cu mai multe fracturi. Responsabilii din Ministerul Transporturilor au declanşat de urgenţă o anchetă.

Trenul Interregio circula pe ruta Constanța-Arad. La ora 7 şi 20 de minute, în timp ce se afla între staţiile Băiești şi Subcetate, în apropiere de Haţeg, ultimele trei vagoane au sărit de pe șine.

În ele, aproape 60 de pasageri aşteptau să ajungă acasă. În celelalte vagoane se aflau alţi 80. Cu toţii au auzit un zgomot înfiorător şi scrâşnetul roţilor. Apoi, strigătele de ajutor ale femeii rănite.

Pasagera era pe hol, lângă uşă, când a fost pur şi simplu aruncată din tren după ce, în urma impactului, uşa vagonului a fost smulsă.

Mai multe autospeciale ale pompierilor, dar şi ambulanţe au intervenit.

Anemona Doda, purtător de cuvânt ISU Hunedoara: "Imediat a fost declanşat Planul Roşu de intervenţie la nivelul judeţului, având în vedere numărul mare de călători. În urma incidentului a rezultat o singură victimă, o femeie de 55 de ani, ce prezenta fracturi la nivelul membrelor superioare."

Femeia rănită a ajuns la spital. Ceilalţi pasageri nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii au fost transportaţi de autorităţi la gara din Petroşani sau la cea din Haţeg, iar alţii au fost preluaţi de rude.

Imediat după incident, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a cerut o anchetă.

"Creșterea investițiilor pentru reabilitarea căii ferate este absolut necesară. Am atras atenția, de mai multe ori, că starea de astăzi a infrastructurii feroviare este urmare a lipsei finanțării de-a lungul timpului. În fiecare an, se deteriorează 320 de kilometri de cale ferată și se repară, capital, doar 16 kilometri, în limita bugetelor pe care compania le are la dispoziție. Cred că angajații CFR ar putea face mai mult. Astăzi păzesc niște macazuri, în loc să construiască, în loc să repare", este mesajul ministrului.

Tot pe această rută, miercuri, o altă garnitură a avut o întârziere 23 de ore din cauza zăpezii. Şi în judeţul Caraş-Severin, un tren cu cereale a deraiat sâmbătă seara, iar din această cauză au fost anulate doua curse.