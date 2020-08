Incident șocant în Botoșani. Un scandal pornit de la o țigară s-a încheiat cu moartea unui bărbat

Un scandal pornit de la o țigară a luat proporții și s-a încheiat tragic într-o localitate din Botoșani.

Un bărbat de 48 de ani a fost bătut și lăsat să zacă fără suflare pe marginea drumului. Iar principalul suspect, un tânăr de 22 de ani, a ajuns cu răni la spital.

Conflictul a izbucnit pe terasa unui bar din localitatea Negreni, judeţul Botoşani. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Bărbatul de 48 de ani i-ar fi cerut tânărului de 22 de ani o ţigară, dar a fost refuzat, moment în care i-a adresat injurii băiatului. După câteva clipe s-au încăierat şi s-a ajuns la lovituri. Martorii au intervenit şi au reuşit să îi despartă, apoi fiecare şi-a văzut de drum.

Prieten al agresorului: "El a sărit la noi la bătaie. De ce? Nu ştiu. Dar el te-a bătut? El, iar mai apoi au venit şi alţii şi m-au bătut pe drum la vale”.

După câteva ore, protagoniştii s-au întâlnit din nou în sat, unde scandalul a reînceput. Atunci, omul de 48 de ani a fost lovit puternic şi lăsat să zacă. L-a găsit un vecin, care a sunat la 112.

Martor: "Am urcat în sat şi l-am găsit pe jos, leşinat, în mijlocul drumului. Ţi-ai dat seama că e mort? Nu. Am crezut că e leşinat. Am sunat la salvare".

Omul suferise răni grave, iar medicii ajunşi la fața locului nu l-au putut salva.

Rudă a victimei: "M-a sunat mama şi mi-a spus că pe verişorul ei l-au omorât şi să vin la Negreni. Când am ajuns acolo, era lume în jurul lui şi el era întins pe pământ, iar poliţia caută dovezile să vadă cu ce l-au omorât. Avea o ţeavă? Da".

Anchetatorii au stabilit că principalul suspect este tânărul de 22 de ani, pe care l-au găsit acasă. La rândul lui era rănit, aşa că a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Valeriu Chihaia, prim-procuror Botoşani: "A reieşit ca respectivul tânăr, după ce avusese la bar un schimb de replici cu victima, s-a dus acasă, s-a înarmat cu o ţeavă metalică, a revenit şi şi-a surprins victima pe drumul public".

Individul este bănuit de omor, dar, pentru că în conflict au fost implicaţi mai mulţi localnici, procurorii urmează să îi audieze pe toţi pentru a stabili dacă victima a fost lovită şi de alţii.