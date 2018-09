Incendiu violent într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Pro TV

Au fost momente de panică luni seară pentru oamenii care locuiesc într-un bloc din Alba Iulia, după ce flăcări puternice au izbucnit într-un apartament.

Proprietarul și-a alertat vecinii, care, până la sosirea pompierilor, au încercat să potolească vâlvătaia. Două persoane, ambele aflate în casa afectată de incendiu, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alarma a fost dată de proprietarul apartamentului situat la etajul patru, într-un bloc din Alba Iulia. Incendiul a izbucnit în una dintre camere şi, în scurt timp, fumul dens a cuprins întreaga locuinţa.

"Când am ajuns, ardea în camera din mijloc. Foarte mult fum, de patru ori am intrat cu găleţi de apă, am văzut numai fum şi foc", povestește un vecin.

Până la sosirea pompierilor, locatarii au reuşit să iasă din case.

Maior Ovidiu Costea, ISU Alba: "Incendiul a fost deosebit de violent, cu degajări mari de fum, pompierii intervenind cu o autoscară mecanică pentru localizare şi lichidare incendiu."

Proprietarul apartamentului a primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce femeia, care se afla şi ea în locuinţa afectată de flăcări, a suferit un atac de panică şi a fost tranportată la spital. Pompierii vor stabili cauzele incendiului şi valoarea pagubelor.

