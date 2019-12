Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2. „O să ajungem iar pe străzi”

S-a dat alarma duminică dimineață în sectorul 2 din Capitală. O casă abandonată, în care locuiau mai multe persoane fără adăpost, a fost cuprinsă de flăcări.

Oamenii au reușit totuși să iasă la timp din clădire.

Există însă pericolul ca focul să se extindă la blocurile din jur. După o intervenție promptă pompierii au stins rapid incendiul.

Limbile de foc au cuprins cu repeziciune acoperișul casei din sectorul 2, în jurul orei 3 dimineața. În locuința înconjurată de blocuri stăteau în jur de șase persoane fără adăpost. Toaate au reușit să iasă la timp din calea focului.

Locuitor: „Eu eram în casă cu mama și fratele meu și vine un băiat, nu l-am văzut, nu îl cunosc și a zis ieșiți afară că luați foc. Când am deschis ușa ne-am uitat, podul era plin de flăcări. Am salvat ce am putut, buteliile pe care le-am pus pe primul loc”.

Locuitor: „Dormeam și mi-a zis cineva ieșiți afară și am ieșit repede. Am uitat și actele în casă, rămân și fără acte acum.”

Reporter: „Ce ai reușit să salvezi??

Locuitor: „Hainele de pe mine. Am rămas fără nimic acum. O să ajungem iar pe străzi”.

Locuitor: „A vrut să ne dea cineva foc, să ne omoare prin case pe noi amărâții”.

Pompierii veniți la fața locului s-au mobilizat rapid și au acționat atât de la sol, cât și de la înălțime pentru a stinge flăcările puternice. Însă focul a mistuit aproape tot ce i-a ieșit în cale. În total au ars 200 de metri pătrați.

Oamenii care stăteau în casă spun că locuința îi aparținea unui bărbat cu cetățenie arabă, iar pe teren ar fi urmat să se construiască un bloc de 5 etaje. O anchetă urmează acum să stabilească de la ce a pornit focul.